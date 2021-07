Programação do ciclo de masterclasses do 51º Festival de Inverno de Campos do Jordão

A 51ª edição do Festival de Verão e Inverno de Campos do Jordão, que acontece entre 3 de julho e 1º de agosto em Campos do Jordão e São Paulo, tem sua programação tradicionalmente dividida em dois módulos, o musical e o pedagógico. Além dos 43 concertos do primeiro eixo (39 no Auditório Claudio Santoro e quatro na Sala São Paulo), a edição 2021 do Festival oferece, no eixo pedagógico-musical, 20 masterclasses transmitidas ao vivo direto da Sala São Paulo, de segunda a sexta-feira, com três horas de duração cada uma, além de 800 horas de aulas para 135 alunos, que têm a oportunidade de se aperfeiçoar profissionalmente.

Assim como a programação de concertos, as masterclasses poderão ser assistidas no YouTube do Festival e na plataforma #CulturaEmCasa. Nomes de referência no cenário internacional, os professores estarão fora do Brasil e irão ministrar as aulas à distância – o público terá a oportunidade de interagir através do chat do canal. Entre os convidados destacam-se o trompetista Pacho Flores (solista internacional), a pianista Yulianna Avdeeva (solista internacional), a flautista Silvia Careddu (professora da Hanns Eisler Berlin e da Barenboim-Said Akademie), o violinista Boris Brovtsyn (solista internacional), o contrabaixista Martin Heinze (Filarmônica de Berlim) e o trombonista Joe Alessi (Filarmônica de Nova York).

“Tendo em conta a dificuldade em se realizar viagens internacionais causada pela crise da Covid-19, o Festival de Campos do Jordão elaborou uma série de masterclasses internacionais on-line. O formato nos permitiu convidar músicos que frequentemente não têm espaço em suas agendas para vir ao Brasil em julho. Nossos estudantes terão a chance única de ter uma aula virtual com alguns dos maiores músicos da atualidade e que são referências em seus respectivos instrumentos, como legendários instrumentistas de cordas, sopro e percussão de orquestras como as Filarmônicas de Berlim e Viena, Concertgebouw de Amsterdã, Philharmonia de Londres, Filarmônica de Nova York e Orquestra Nacional da França”, explica o Coordenador Artístico-Pedagógico do Festival, Fábio Zanon.

PROGRAMAÇÃO DAS MASTERCLASSES – 5 A 30 DE JULHO

5 JUL segunda 10H30

PERCUSSÃO

FLORENT JODELET (Músico da Orquestra Nacional da França e professor do Conservatório de Paris – França)

6 JUL terça 10H30

TROMPETE

PACHO FLORES (Solista Internacional)

7 JUL quarta 10H30

TUBA

ROGER BOBO (Ex-tubista da Orquestra do Concertgebouw – Amsterdã, Holanda – e da Filarmônica de Los Angeles – EUA –; antigo professor da Musashino Academy of Music – Tóquio, Japão – e do Conservatório de Lausanne – Suíça)

8 JUL quinta 10H30

TROMBONE

JOE ALESSI (Primeiro Trombone da Filarmônica de Nova York – EUA)

9 JUL sexta 10H30

VIOLINO I

LIVIU PRUNARU (Spalla da Orquestra do Concertgebouw de Amsterdã – Holanda)

12 JUL segunda 10H30

HARPA

ANNE-SOPHIE BERTRAND (Solista na Orquestra da Rádio de Frankfurt, Conservatório de Bruxelas, e professora do Conservatório de Bruxelas – Bélgica)

13 JUL terça 10H30

CLARINETE

MARK VAN DE WIEL (Principal Clarinete da Philharmonia Orchestra e da London Sinfonietta, professor na Royal Academy of Music – Londres, Inglaterra)

14 JUL quarta 10H30

PIANO I

YULIANNA AVDEEVA (Solista internacional, 1º prêmio no Concurso Chopin de Varsóvia – Polônia)

15 JUL quinta 10H30

VIOLINO II

BORIS BROVTSYN (Solista internacional)

16 JUL sexta 10H30

OBOÉ

GORDON HUNT (Principal Oboé da London Chamber Orchestra e da World Orchestra for Peace e professor na Guildhall School of Music and Drama – Londres, Inglaterra)

19 JUL segunda 10H30

VIOLONCELO I

ALEXANDER CHAUSHIAN (Solista Internacional e professor do Royal College of Music – Londres, Inglaterra)

20 JUL terça 10H30

FLAUTA

SILVIA CAREDDU (Professora da Hanns Eisler Berlin e da Barenboim-Said Akademie – Alemanha – e do Conservatório e Academia Superior de Música de Strasbourg – França)

21 JUL quarta 10H30

CONTRABAIXO

MARTIN HEINZE (Músico da Filarmônica de Berlim – Alemanha –, e instrutor da Gustav Mahler Youth Orchestra – Áustria, Viena)

22 JUL quinta 10H30

PIANO II

PEDRO BURMESTER (Solista Internacional e professor da Escola Superior do Porto – Portugal)

23 JUL sexta 10H30

VIOLÃO

MARCO TAMAYO (Professor do Mozarteum de Salzburg – Áustria)

26 JUL segunda 10H30

FAGOTE

SOPHIE DERVAUX (Fagote Principal da Filarmônica de Viena e da Ópera de Viena – Áustria)

27 JUL terça 10H30

VIOLA

DIEMUT POPPEN (Professora da Escuela Superior de Música Reina Sofia — Madri, Espanha)

28 JUL quarta 10H30

VIOLONCELO II

MARK KOSOWER (Primeiro Violoncelo da Orquestra Sinfônica de Cleveland – EUA)

29 JUL quinta 10H30

VIOLINO III

LIANA GOURDJIA (Professora da École Normale de Paris – França)

30 JUL sexta 10H30

TROMPA

STEFAN DOHR (Trompa Principal da Filarmônica de Berlim e professor da Karajan-Akademie, Berlim – Alemanha)