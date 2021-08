Campos do Jordão poderá receber mais de R$ 2 Milhões em Investimentos do Governo de SP

Na última quinta-feira (5), em visita a cidade de Serra Negra, o Governador João Dória autorizou a assinatura de convênios para obras e melhorias de infraestrutura em 70 cidades do estado, classificadas como estâncias turísticas. No total serão destinados R$ 202,2 milhões, sendo este o maior valor a ser repassados dos últimos 5 anos. O objetivo é fortalecer o setor, após impactos econômicos registrados desde o início da pandemia.

As estâncias turísticas estão entre os principais destinos de viagens de lazer no estado. Distribuídas por todas as regiões, elas compõem uma oferta que inclui praias, patrimônio histórico e cultural, reservas naturais e serras.

“Vamos concentrar nossa atenção presente e, principalmente, no futuro. E o futuro está no turismo. Esse investimento que está aqui vai retornar em viajantes, consumidores, alegria, esperança, felicidade, geração de renda e oportunidades para todas essas cidades”, afirmou o Governador.