Hotel Vila Inglesa em Campos do Jordão faz Aniversário

Inaugurado em 30 de agosto de 1948, o Hotel Vila Inglesa de Campos do Jordão, está completando nesta segunda-feira (30) mais um aniversário. Um verdadeiro clássico da hotelaria da cidade, o Vila Inglesa é sem dúvida referência de tradição, requinte e muito bom gosto. Localizado em uma das regiões mais belas da cidade o hotel está completando 73 anos.

Para registrar a importância do hotel, o site Campos do Jordão Cultura, do historiador Edmundo Rocha tem uma página com o registro do Aviso/Propaganda, publicado no saudoso Jornal “A Cidade” do dia 3 de setembro de 1949, página 1, com os seguintes dizeres: 1º Aniversário – Transcorreu a 30 do transato, o primeiro aniversário do “Hotel Vila Inglesa”, cujo clichê estampamos. O “Hotel Vila Inglesa”, o mais novo hotel de turismo da Estância, tem sido o preferido de todos que demandam estas alturas para um merecido repouso, quer pela sua esplêndida localização quer pelo conforto e distinção que oferece, ao par de preços ao alcance de todos.

O Hotel Vila Inglesa foi construído pela tradicional “Cia. de Terrenos de Campos do Jordão” que era constituída por Antonio Augusto de Macedo, Júlio Fracalanza e Onofre Ramos da Silva, respectivamente, presidente, vice-presidente e gerente. O Hotel Vila Inglesa, construído quase à beira de um lindo lago, foi inaugurado no ano de 1948 e tornou-se um dos mais belos e tradicionais hotéis de Campos do Jordão.

O prédio do hotel foi construído pelo importante escritório de engenharia Moya e Malfatti, e logo que concluído, foi arrendado, por cinco anos, a João Mayer Erkoff. Em 1952, a Companhia recomeçou a exploração direta do Hotel Vila Inglesa, ocasião em que Onofre Ramos da Silva adquiriu 90% das quotas da empresa. Em 5 de setembro de 1979, o referido hotel de 5 estrelas, foi adquirido pelo empresário Flávio Ventura, que permaneceu até o ano 2008.

No ano de 1962, o Vila Inglesa, recebeu e hospedou os atletas da Seleção Brasileira de Futebol e comissões responsáveis pelo Estágio de Campeões, tendo em vista que a cidade de Campos do Jordão foi escolhida para a realização dos treinamentos preparatórios para a Copa do Mundo de 1962, que foi realizada na cidade de Viña Del Mar, no Chile. Graças a esse treinamento realizado em nossa cidade, a nossa maravilhosa e inesquecível seleção brasileira de futebol, no ano de 1962, sagrou-se bicampeã mundial, conquistando a Taça Jules Rimet.

A partir do ano de 2009, o Hotel Vila Inglesa, aquirido pelo Grupo dos Hotéis Mazzarropi, passou por uma minuciosa, cuidadosa reforma, remodelação e renovação, com máximo zelo de seus proprietários, os quais mantiveram as principais características que tornaram o hotel famoso, admirado e procurado, sendo atualmente um dos melhores estabelecimentos hoteleiros de Campos do Jordão.

Fonte: Campos do Jordão Cultura