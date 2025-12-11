Parada de Natal transforma o Capivari e marca os 40 anos do Boulevard Genève com espetáculo a céu aberto

Campos do Jordão se prepara para viver mais um dos momentos mais aguardados da temporada de fim de ano: a grande Parada de Natal do Boulevard Genève, que acontece no sábado, 13 de dezembro, com duas apresentações gratuitas no coração do Capivari. O espetáculo, que já se firmou como tradição na cidade, retorna em 2025 renovado, mais grandioso e com uma programação que reforça a vocação do empreendimento como um dos polos culturais e turísticos mais simbólicos da Serra da Mantiqueira.

A Parada será realizada às 17h e às 19h, transformando a Rua Djalma Forjaz em palco para uma celebração que combina música ao vivo, personagens clássicos do imaginário natalino, performances coreografadas e o ambiente alpino característico do bairro mais movimentado da cidade. Mais do que um desfile temático, o evento busca criar uma experiência sensorial que contagia moradores e turistas ao unir elementos da tradição natalina, arte, cultura e a arquitetura histórica do Boulevard Genève.

Um passeio que conta histórias e cria memórias

O cortejo natalino percorre toda a alameda central do Capivari, ocupando o espaço urbano com cores, sons e emoções compartilhadas. Pessoas de diferentes idades se posicionam ao longo da via para acompanhar a chegada dos carros alegóricos, músicos, bailarinos e figuras que remetem tanto ao Natal clássico quanto às novas interpretações artísticas incorporadas a cada edição.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Há anos, o Boulevard Genève investe em criar não apenas um espetáculo, mas um momento que reforce o vínculo afetivo entre cidade, moradores e visitantes. Em Campos do Jordão, onde o calendário turístico é rico em eventos durante o ano inteiro, o Natal sempre se destaca pelo caráter acolhedor e pela capacidade de transformar a cidade em um cenário encantado. A Parada sintetiza esse sentimento ao levar a celebração para as ruas – onde tudo começou quando o turismo local começava a se consolidar.

Segundo Caroline Formenton, empreendedora e responsável pela administração do Boulevard Genève, o evento desperta um encantamento que vai além do simbolismo natalino. Para ela, o cortejo traduz a própria relação da cidade com o público que a visita.

“O Natal sempre desperta um brilho diferente no nosso centro de experiências e turismo, e a Parada é o momento em que sentimos esse encanto ganhando vida na rua, nas famílias, nas crianças, em cada olhar curioso esperando o cortejo começar. A cada edição, nossa expectativa cresce porque sabemos que não se trata apenas de um evento, mas de criar memórias que acompanham as pessoas por muitos anos. É uma alegria enorme preparar algo que emociona, que reúne gerações e que reforça o carinho que temos por tudo o que o Boulevard representa para Campos do Jordão”, afirma.

Essa aproximação emocional se tornou uma marca registrada do evento. Famílias inteiras se programam para acompanhar o desfile, turistas agendam a viagem com antecedência e moradores fazem questão de prestigiar o momento. O Capivari, que já concentra o maior fluxo de visitantes da cidade, ganha ainda mais movimento e atmosfera festiva, transformando o final de tarde do sábado em uma vitrine da energia natalina jordanense.

O primeiro Natal em crochê do Brasil chega ao Boulevard

Entre os destaques desta edição está a integração do desfile ao projeto “Natal feito à mão”, considerado o primeiro Natal em crochê do Brasil. A instalação artística, assinada por Anne Galante, ganha as estruturas do Boulevard Genève com peças gigantes, detalhes minuciosamente trabalhados e elementos que conversam com o clima montanhês da cidade. O resultado é um cenário que reforça a sensação de encantamento, despertando curiosidade e admiração de quem circula pelo empreendimento.

A escolha dessa abordagem estética se conecta diretamente ao propósito do Boulevard de valorizar trabalhos autorais, artesanais e que preservam a identidade cultural da Serra da Mantiqueira. O crochê, nesse contexto, não aparece apenas como técnica, mas como linguagem artística que ressignifica os símbolos natalinos e os aproxima do visitante por meio de texturas, cores e formas que remetem ao aconchego e à delicadeza do trabalho manual.

Para a Parada de 2025, o encontro entre o desfile e a instalação permite criar uma narrativa visual contínua: o cortejo percorre as ruas externas enquanto o Boulevad reforça o clima natalino por dentro, formando uma ambientação única para quem transita pelo Capivari. É a união de arte, tradição e modernidade, marca presente no DNA do empreendimento.

Uma celebração que também revisita a história de Campos do Jordão

A edição deste ano tem ainda um significado especial: celebra os 40 anos do Boulevard Genève, um marco da arquitetura e da história do turismo jordanense. Fundado em meados da década de 1980, o prédio em enxaimel é o maior da América Latina nesse estilo e contribuiu diretamente para consolidar a identidade visual da cidade, a famosa “Suíça brasileira”.

O Boulevard foi pioneiro ao trazer para Campos do Jordão o primeiro elevador panorâmico da região, além de reunir, desde seu início, lojas, serviços e gastronomia em um mesmo espaço. A iniciativa ajudou a transformar o Capivari em um centro turístico estruturado, oferecendo atrativos que iam além da natureza e do clima de montanha.

Hoje, quatro décadas depois, o empreendimento mantém o papel de referência, recebendo em média mais de um milhão de visitantes por mês. Seu polo gastronômico abriga nomes que se tornaram parte da vida cultural e social da cidade, como a Choperia Baden Baden e o Matterhorn Empório e Restaurante. No total, 25 lojas compõem o mix comercial do local, muitas delas focadas em produtos típicos da Mantiqueira.

A Parada de Natal, nesse sentido, funciona como uma celebração dupla: do período festivo e da própria história do Boulevard, que segue em constante reinvenção para atender ao público que chega de todas as regiões do país.

A força do Natal na economia e no turismo local

Embora seja um evento cultural, a Parada de Natal também tem impacto positivo no turismo e no comércio. O Capivari costuma registrar aumento no fluxo de visitantes durante a programação natalina, o que beneficia restaurantes, cafeterias, lojas de produtos artesanais e marcas locais instaladas na região.

Para Campos do Jordão, cuja economia tem forte dependência do turismo, iniciativas como essa ajudam a ampliar o calendário de atrativos fora da temporada de inverno. O Natal na cidade se tornou um segundo pico importante de movimento nos últimos anos, e ações como a Parada contribuem para consolidar esse ciclo, atraindo famílias, grupos de viagem, casais e visitantes que buscam experiências diferenciadas.

Além disso, o evento se alinha à estratégia de reforçar Campos do Jordão como destino de alta qualidade durante todo o ano, valorizando tanto a cultura quanto a ambientação natural da Serra da Mantiqueira.

Serviço – Parada de Natal Boulevard Genève

Data: 13 de dezembro de 2025 (sábado)

Horários: 17h e 19h

Local: Rua Djalma Forjaz, 93 – Capivari, Campos do Jordão – SP

Entrada gratuita

Sobre o Boulevard Genève

O Boulevard Genève é um centro de experiências que reúne história, cultura e arquitetura em um dos endereços mais emblemáticos de Campos do Jordão. Com sua construção em enxaimel – a maior da América Latina –, o empreendimento ajudou a moldar a identidade turística da cidade e permanece como referência para visitantes e moradores. Possui lojas voltadas à produção local, espaços gastronômicos tradicionais e uma média mensal superior a um milhão de visitantes. Mais informações em boulevardgeneve.com.