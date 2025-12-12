Tudo pronto para o Arena Motocross Freestyle em Campos do Jordão

Evento será realizado no Tênis Clube, em Vila Capivari - Foto Divulgação

Campos do Jordão vai ser palco de um espetáculo de coragem e muita habilidade! Neste sábado, 13/12, pilotos audazes com seus saltos radicais vão disputar a última etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross Freestyle. A competição será realizada no Tênis Clube, em Vila Capivari, e os ingressos já estão esgotados.

O evento vai reunir os maiores nomes da modalidade, entre eles, Fred Kyrillos, sete vezes campeão brasileiro, e Marcelo Simões, campeão mundial de Best Whip. Diego Dias, Gian Bergamini, Kleber Mazzone e Jeff Campacci, campeão brasileiro de 2023, também já confirmaram presença. Entre os estrangeiros, destaque para o canadense Billy John e o japonês Taka Higashiro, tricampeão do XGames.

“Campos do Jordão já sediou o mundial de motocross 250cc na década de 1980, é uma cidade que tem essa tradição e estamos muito felizes de poder trazer para cá o freestyle” afirmou Carlos Romagnolli, organizador do evento.

A arena

O Tênis Clube recebeu uma estrutura completa. A Arena Freestyle conta com arquibancadas para três mil pessoas, camarotes, posto médico, praça de alimentação e quatro painéis de led gigantes para que o público possa acompanhar as manobras com o máximo de detalhes e emoção! O espaço conta ainda com DJ que vai comandar a trilha sonora enquanto os pilotos radicalizam com saltos extraordinários.

Sexta-feira, 12/12, a Arena Freestyle será exclusiva para treinos, com acesso controlado. Já no sábado, 13/12, os portões serão abertos a partir das 18h. Confira a programação:

18h00: Abertura dos Portões

18h10: Sessão de Autógrafos

19h20: Início do Evento (Abertura Transmissão)

19h30: Apresentação dos Pilotos

19h40: Abertura do Evento

20h00: Aquecimento Pilotos

20h10: Início Show

21h20: Encerramento

Será um evento único, uma superprodução e que terá transmissão ao vivo pelo Youtube no canal Arena Live Brasil.

Serviço:

Arena Freestyle – Final do Campeonato Brasileiro de Motocross Estilo Livre

Data: sábado, 13 de dezembro

Hora: a partir das 18h

Local: Tênis Clube de Campos do Jordão – Av. Paulo Ribas, 76, Capivari