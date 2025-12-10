10 mil pessoas continuam sem energia elétrica em Campos do Jordão

Houve mais de 50 quedas de árvore na cidade - Foto Defesa Civil

A quinta-feira, 11/12, amanheceu com sol entre nuvens em Campos do Jordão, condição bem diferente das chuvas intensas seguidas de rajadas de vento que atingiram a cidade desde terça, 09/12, provocadas pela chegada de um ciclone extratropical à região Sudeste.

Foram dois dias de muito trabalho para a Defesa Civil, Secretaria de Serviços Urbanos e demais órgãos municipais apoiados pelo Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal entre outras forças de segurança para atender principalmente ocorrências de queda de árvores e falta de luz. O caso mais grave aconteceu na rua 20, número 82, na Vila Britânia, onde uma pessoa faleceu vítima de soterramento.

Cláudio Cândido Soares, de 51 anos, foi atingido pelos escombros da casa onde morava, que desmoronou parcialmente. O terreno onde o imóvel foi construído fica em uma encosta que apresentava inúmeras rachaduras possivelmente provocadas pelo encharcamento do solo devido às chuvas incessantes.

“Vamos pedir a demolição do imóvel. Foi constatado que havia risco potencial, em julho solicitamos ao proprietário o fornecimento da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), o registro da construção, o que não foi feito. Era uma construção irregular”, disse José Carlos Antunes, coordenador da Defesa civil, que também interditou duas residências no local do desmoronamento.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal de Taubaté e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social está prestando auxílio funeral. Até o momento, nenhum parente foi encontrado.

Assistência aos desalojados

O secretário de Desenvolvimento Social, Venício José do Prado, informou que oito pessoas foram acolhidas na Casa de Passagem, como é chamado o abrigo municipal.

“Duas pessoas foram por conta própria para a casa de parentes ou conhecidos. Os outros estão na Casa de Passagem recebendo todo o suporte necessário como alimentação, banho, atendimento médico e psicológico”, informou. Segundo Venício, a secretaria também dará auxílio para encontrar uma nova moradia, caso haja a necessidade de mudança definitiva.

Balanço de ocorrências

Segundo a Defesa Civil, mais de 50 árvores caíram em várias regiões da cidade. Desse total, 15 atingiram residências sem provocar vítimas, apenas danos materiais. Há duas vias interditadas na cidade, uma próximo à Ducha de Prata e a outra na região do Morro do Elefante. A decoração do Natal dos Sonhos também foi afetada pela ventania, mas sem gravidade. No portal de entrada, o tapete vermelho e alguns elementos laterais sofreram danos e já estão sendo substituídos.

A concessionária Elektro, responsável pela distribuição de energia, recebeu mais de 350 chamados e cerca de 10 mil pessoas ainda estão sem luz. 37 equipes (22 durante o dia e 15 à noite) trabalham 24h para restabelecer o fornecimento de energia próximo ao Horto Florestal, Alto da Boa Vista, Vila Inglesa e áreas distantes do centro, que são as regiões mais afetadas.

A ventania continua, mas com menor intensidade, e deve permanecer assim até até sábado, prevê a Defesa Civil quem mantém alerta total com seis equipes de prontidão 24h. Em casos de urgência e emergência, moradores e turistas podem acionar a Defesa Civil pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.