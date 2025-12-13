Motocross Freestyle é adiado por causa da chuva

Pista molhada compromete a segurança dos pilotos - Foto @correianews

A última etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross Freestyle, que seria realizada no sábado, 13/12, em Campos do Jordão teve que ser adiada por causa da chuva e do vento que atingiram a estância no período da tarde. Segundo Carlos Romagnolli, organizador do evento, o adiamento foi necessário para garantir a segurança dos pilotos. “Infelizmente o tempo não melhorou e não existe possibilidade de fazer uma etapa do freestyle com chuva, então, por segurança nós resolvemos adiar”, justificou.

O principal risco é a perda de tração das motos na pista de aceleração, o que pode comprometer a realização do salto, elevando o risco de acidentes. Por isso, a prova foi transferida para domingo, 14/12, a partir das 9h da manhã. “Você que tem seu ingresso, venha para cá porque esperamos poder fazer um grande espetáculo, claro que isso vai depender do tempo amanhã”, concluiu Romagnolli.

A Arena Freestyle montada no Tênis Clube conta com arquibancadas, praça de alimentação, posto médico, camarotes e quatro painéis gigantes de led para que todos os presentes possam acompanhar em detalhes as manobras dos maiores pilotos da atualidade, como Fred Kyrillos, sete vezes campeão brasileiro, e Marcelo Simões, campeão mundial de Best Whip.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Diego Dias, Gian Bergamini e Kleber Mazzone também estarão presentes neste domingo, além do canadense Billy John e o japonês Taka Higashiro, tricampeão do XGames.

Com o adiamento da competição, os três mil ingressos trocados por panetones doados ao Fundo Social de Solidariedade também serão válidos neste domingo. Será um espetáculo de saltos radicais inédito em Campos do Jordão

Serviço:

Arena Freestyle – Final do Campeonato Brasileiro de Motocross Estilo Livre

Data: domingo, 14 de dezembro

Hora: a partir das 9h

Local: Tênis Clube de Campos do Jordão – Av. Paulo Ribas, 76, Capivari