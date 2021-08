Mais de 2,1 mil empresas turísticas já inseriram perfil oficial usado nas redes sociais no Cadastur

Mais de 2,1 mil agências de turismo e meios de hospedagens já aderiram ao novo serviço, criado pelo Ministério do Turismo, para evitar fraudes na comercialização de produtos e serviços turísticos nas redes sociais. Desde julho deste ano, o Cadastur, que é o Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços Turísticos, possui um campo que permite a inclusão dos perfis oficiais dos estabelecimentos no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp e LinkedIn.

O objetivo é barrar a criação de perfis falsos nas redes sociais em nome de empresas do setor de turismo para enganar e prejudicar consumidores. Além disso, a ferramenta serve como fonte para o turista confirmar a rede social do estabelecimento.

Para o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, a medida é necessária frente ao grande número de fraudes que o setor vem registrando a partir de perfis falsos nestas plataformas. “É mais uma ação do governo federal para beneficiar e garantir a prestação do serviço turístico ao viajante. Esperamos que o número de estabelecimentos que aderiram a esta iniciativa cresça para que possamos, cada vez mais, estabelecer um ambiente mais seguro para a população”, declarou Machado Neto.

Ao todo, já são 1.998 páginas de Instagram e 1.625 de perfis do Facebook. Por segmento, 1.450 agências de turismo e 703 meios de hospedagens incluíram suas informações no Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços Turísticos. A inclusão dos perfis no Cadastur possibilitará que o Ministério do Turismo forneça uma lista com os endereços virtuais oficiais às empresas de redes sociais, como o Facebook e Instagram, que, assim, terão subsídios para desativar perfis falsos que possam coexistir nas redes sociais.

O secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, William França, destacou a importância destes estabelecimentos em aderir à nova ferramenta. “Demos um passo rápido e importante para evitar fraudes no nosso setor, agora precisamos que mais empreendimentos informem suas redes sociais no Cadastur. Vamos juntos trabalhar em prol do consumidor e de vocês. Conto com a participação dos hoteleiros e das agências e operadoras de turismo”, disse.

Para inserir as informações, os responsáveis devem acessar o Cadastur com o login do GOV.BR. Na sequência deve clicar no ícone da atividade e em “Alterar/Resolver Pendência”. Logo após, prosseguir até a aba “Informações da Atividade”, onde deverão ser inseridas essas informações no campo “Redes Sociais”. Para saber mais sobre o novo login, assista o vídeo abaixo ou veja as instruções no site do Cadastur.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo