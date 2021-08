Semana Repleta de Boa Música no Hotel Toriba em Campos do Jordão

Alguns dos destaques: “Nessun dorma”, ária de Turandot, de Puccini; “Il Mondo”, de Jimmy Fontana; “Amigos para Sempre”, de Andrew Lloyd Webber. E, ainda, um dos pontos altos do repertório de Arancam, uma seleção de temas do musical “O Fantasma da Ópera”.

Thiago Arancam volta a cantar no domingo, 8 de Agosto. Para celebrar o Dia dos Pais o tenor fará uma apresentação às 11 horas na na Capela de Maria, que fica em meio à majestosa floresta da Mantiqueira. No programa, obras do repertório sacro.

SERVIÇO – O inédito festival “Música no Inverno da Montanha Mágica” terá apresentações ao longo de todo o Inverno. Três meses inteiros, do solstício de inverno ao equinócio de primavera – de 19 de Junho a 21 de Setembro.

O Hotel Toriba fica na Avenida Ernesto Diederichsen 2962, Campos do Jordão, SP. Na web, www.toriba.com.br.

As apresentações são gratuitas para os hóspedes do Toriba e para clientes dos restaurantes Pennacchi e Toribinha Bar & Fondue.

Informações e reservas pelo telefone (12) 3668-5000.