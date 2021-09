Empreendimento de R$100 Milhões chega a Campos do Jordão em 2023

Mesmo com as adversidades causadas pela pandemia, o Wanderlust Experience Hotel mantém sua data de abertura para o primeiro semestre de 2023. O empreendimento afiliado da RCI será inaugurado em Campos do Jordão (SP) e conta com investimentos na ordem dos R$ 100 milhões.

Segundo Romero Valença, diretor de Desenvolvimento de Negócios da Incortel Consultoria e Hotelaria, o hotel deve gerar 35 empregos diretos, além de uma infinidade de oportunidades indiretas quando abrir as portas oficialmente. “A indústria do turismo é extremamente poderosa, pois movimenta várias empresas e organizações para que a viagem aconteça, de blogs a locadoras de carro, é uma infinidade de empregos gerados”.

Valença destaca que a chegada de um novo empreendimento representa movimentação econômica como um todo. “Campos do Jordão tem uma economia turística muito forte e a nossa obra colabora desde a formação de mão de obra ainda na construção civil, porque existe uma relativa escassez. Além disso, o hotel terá um faturamento de porte razoável, o que vai contribuir para a geração de impostos e temos ainda a atração de turistas, aumentando o fluxo na cidade”.

O Wanderlust operará em modelo de multipropriedade, assim como o Carpe Diem Boutique & SPA, unidade do mesmo grupo. “Escolhemos a multipropriedade para os nossos empreendimentos porque é o formato mais inteligente para o desenvolvimento da indústria hoteleira, para o fomento das cidades turísticas e para ter uma casa de campo ou de lazer. Isso está cada vez mais latente na vontade do consumidor e da família que está formando um patrimônio e deseja ter férias constantes. A multipropriedade é uma solução fantástica e estratégica para todos os envolvidos”, afirma Valença.

Wanderlust Experience Hotel:

O hotel contará com uma torre de 77 apartamentos e atualmente está empregando 20 trabalhadores diretamente, número que deve chegar a 70 nos próximos meses. O Wanderlust está em comercialização em sua sala de vendas e, segundo Valença, tem tido uma boa aceitação do público.

“A aceitação dos clientes pelos Wanderlust está sendo maravilhosa. Quando o cliente visita o Carpe Diem torna-se 100% convicto que deve fazer a aquisição do Wanderlust Experience Hotel”, comemora o executivo.

Para ele, a escolha pela RCI ficou muito clara ainda no fim de 2015 e início de 2016, quando o grupo começou a estudar a Propriedade Compartilhada. “Ficou muito claro que estar associado a uma grande empresa de intercâmbio constitui um dos pilares da multipropriedade, então para que o nosso negócio tenha êxito e segurança buscamos associações que também garantam a segurança para os nossos clientes e incorporadores e a RCI é uma solução mundial de intercâmbio e qualidade”, afirma o diretor.

Para a líder de Desenvolvimento de Negócios da RCI na América do Sul, Fabiana Leite, acompanhar o crescimento de um afiliado é motivo de comemoração. “Como líder mundial em serviços de viagens no setor da Propriedade Compartilhada, a RCI se orgulha ao saber que seus afiliados estão prosperando em seus negócios e seguem acreditando e colhendo os resultados que esse modelo inteligente de viagem proporciona. É o nosso papel, como forma diferente de viajar, oferecer soluções para os nossos afiliados”.