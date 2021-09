Pippo Garnero e Adriele Alves vencem a 7ª Edição do L’étape Brasil em Campos do Jordão

Ciclista, músico, advogado, pai da Maria Júlia e marido apaixonado. Cofundador do guia @carolepippo! Campeão Brasileiro de Ciclismo, assim é a descrição da bio de Antonio “Pippo” Garnero ( @pippogarnero ), vencedor da Sétima Edição do L’étape Brasil em Campos do Jordão, que nesse ano de 2021 se tornou o maior evento ciclístico da América Latina.

Pippo carinhosamente como é chamado, completou o percurso de 95,4 km em 2h35’28,991, além da conquista desta edição do L’étape Brasil em Campos do Jordão, Pippo, sagrou-se ainda nesse ano de 2021, como campeão da Haute Route Alps 2021, a mais antiga etapa da série de eventos de ciclismo de estrada para atletas amadores de maior prestígio no mundo, prova em sete etapas disputada de 22 a 29 de agosto na França, com 20 das mais lendárias montanhas dos Alpes no percurso de 800km e 21 mil metros de elevação no total.

Como grande inspiração, Pippo, teve como ídolos de infância nomes como: Miguel Indurain, Marco Pantani, Frank Vandenbroucke, entre outros. Segundo o atleta, eles foram importantes para que o mesmo tivesse motivação para praticar o esporte.

Adriele Alves Mendes, é campeã na categoria geral Feminina

Grande destaque vai para a ciclista Adriele Alves Mendes de Campos do Jordão, da equipe Memorial Team que chegou em 1º Lugar na categoria geral Feminina na edição de 2021, percorrendo os 94,3 km em 2h54’18,046.

Na edição de 2020, Adriele ficou em 4º lugar na categoria geral e em 1º Lugar na categoria Feminino de 18 a 34 anos.

Sempre em busca de melhorar seu tempo e condicionamento, a atleta mantém uma rotina de treinos intensa, tendo que se preocupar com uma alimentação e suplementação adequada.

Adriele Alves, sem dúvida, é um orgulho para Campos do Jordão, uma jordanense vencedora. Parabéns Adriele, pela grande conquista!

Assista a cobertura ao vivo da largada do evento: