Hotel do Chocolate em Campos do Jordão irá abrir em Soft Opening

A Cachau Show, maior empresa brasileira na produção de chocolates finos, e também uma das maiores franqueadoras do país, terá seu primeiro resort com experiências dedicadas ao chocolate da marca.

Em um completo de 16.800 metros quadrados em Campos do Jordão, com 94 suítes, o Bendito Cacao Resort & Spa oferecerá harmonização da sobremesa com vinhos, SPA com tratamentos à base de cacau e atividades para as crianças, como oficinas de brigadeiro. Após passar por reformas desde julho, o resort ganhou piscina de água mineral aquecida, academia, campo de futebol, quadra de tênis e heliponto.

A inauguração oficial está prevista para o ano que vem, mas o local será aberto em soft opening na segunda quinzena de dezembro.

Com investimento de R$ 90 milhões, os serviços do hotel serão comandados pela TXAI Resorts, mesma empresa responsável por um hotel de luxo em Itacaré, na Bahia.

As diárias vão custar a partir de R$ 1.500 reais e as reservas poderão ser feitas a partir da segunda quinzena de dezembro.

A estadia inclui atrações pela região, como tirolesas, trilhas e arvorismo e, no restaurante, o cardápio terá itens frescos da região e receitas que destacam o cacau.