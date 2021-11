Irmã Selma: Monólogo de personagens com Octávio Mendes

IRMÃ SELMA é um show de humor estrelado, escrito e dirigido por Octávio Mendes. Sucesso em São Paulo, ficou em cartaz no Teatro Gazeta por dois anos e está em tourné.

O espetáculo reúne os inesquecíveis personagens criados pelo ator, como a Mônica Goldstein – uma apresentadora de um programa sensacionalista; o Ex Gay – um cara que “mudou” de vez; a Maria Botânica – atriz e cantora e a personagem que dá nome ao espetáculo, Irmã Selma – uma freira humorista.

Participou do espetáculo Terça Insana desde o início, onde permaneceu por quatro anos, e criou alguns dos personagens do show.

Serviço:

IRMÃ SELMA

Recomendação: 14 anos

Duração: 90 minutos

RELEASE DA CARREIRA DE OCTAVIO MENDES



Ator, Diretor e Autor de vários espetáculos, Octávio Mendes é formado na Escola de Arte Dramática de São Paulo (EAD-ECA-USP).

Participou do programa A Praça é Nossa, com o personagem Seu MEMÊ.



Participou da temporada de A Bela e a Fera, o musical da Broadway, que esteve em cartaz no Teatro Abril em São Paulo.



É um dos fundadores do espetáculo Terça Insana, onde permaneceu por quatro anos, e, criou personagens como Irmã Selma, Maria Botânica, e Xanaína.



Largou o “Terça Insana” para trabalhar ao lado do comediante Sérgio Rabello, onde permaneceu por dois anos em cartaz com o espetáculo Humor de quinta.



No Teatro, estreou no espetáculo Camila Backer, Lives in Concert, que lhe rendeu vários prêmios de Melhor Ator. Protagonizou ao lado de Ney Latorraca, o espetáculo O Médico e o Monstro, com direção de Marco Nanini; esteve ao lado de Paulo Autran, em Rei Lear, com direção de Ulysses Cruz.Fez o musical: Ela é Bárbara, ao lado de Tônia Carreiro e direção de Cecil Thiré. E voltando para a comédia musical, esteve em “Sonho de Uma Noite de Verão”, com direção de Cacá Rosset, no papel de “Tisbe”, entre outros.



Participou de várias novelas da Rede Globo, entre elas “Mulheres Apaixonadas” e “Da Côr do Pecado”. No SBT fez a novela “O Direito de Nascer”; com direção de Roberto Talma; além da participação em vários programas de várias emissoras.



Como Autor e Diretor, entre várias peças, se destacam “Air Fly” e “Sacrilégio” (Vários prêmios de Melhor Texto)

SERVIÇO

Dia 14 de novembro (domingo) 20h

Abertura da casa 19h

IRMÃ SELMA com Octávio Mendes

Indicação: 14 anos

Local: HOTEL SERRA DA ESTRELA

AV. DR MÁRIO O REZENDE, 160 – CAPIVARI

Campos do Jordão – SP, 12460-000