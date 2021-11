Melhores Destinos e Destinos Imperdíveis são os Melhores do Brasil em Viagem e Turismo

Melhores Destinos foi eleito como o melhor em conteúdo de viagem e turismo do Brasil, segundo votação aberta do iBest, que premia as melhores iniciativas do universo digital brasileiro. Ele – que também levou o título em 2020 pelo júri oficial – disputou com Destinos Imperdíveis e Estevam Pelo Mundo na final da votação popular. Já na eleição da Academia iBest, que é definida por um júri de especialistas, o vencedor foi Destinos Imperdíveis, que concorreu com Melhores Destinos e Carioca NoMundo.

“Os influenciadores são as novas mídias de impacto, mas algumas revistas digitais conseguiram manter sua relevância, como os ganhadores deste ano. Por apresentarem conteúdos dinâmicos e conversarem de forma empática com seu público Melhores Destinos e Destinos Imperdíveis, merecidamente, conquistaram seu reconhecimento como as melhores do segmento”, aponta Marcos Wettreich, CEO do iBest.

A premiação apontou os melhores em 78 categorias através de duas votações paralelas: uma de acordo com a percepção popular e outra de um júri de especialistas (a Academia iBest). Como critério de qualificação para ambas, os dez finalistas (os iBest Top10) foram definidos através de um algoritmo proprietário que calcula a relevância de cada iniciativa digital considerando a presença nas principais redes sociais, sites e apps, a partir do cálculo do seu engajamento e alcance.

A edição 2021 terminou com o recorde de 18 milhões de votos certificados, apontando o impressionante crescimento ante os 2 milhões de votos que a premiação envolveu em 2020. É esperada que a edição 2022 movimente cerca de 40 milhões de votos, consolidando ainda mais o prêmio como a principal certificação digital no país.

História

O iBest foi realizado pela primeira vez em 1995 e aconteceu até 2008, período em que foi não somente o maior prêmio da internet do Brasil, mas também do mundo. Em 2003, foi adquirido pela Brasil Telecom (atualmente Oi). Em 2020, Marcos Wettreich assumiu, novamente, o controle da marca e relançou a premiação, ampliada e focada em todo o universo digital composto por sites, apps, e as redes sociais Youtube, Tiktok, Twitter, Linkedin, Twitch, Facebook e Instagram.