Giro d’Italia transforma Campos do Jordão em palco do ciclismo brasileiro neste domingo

O domingo amanheceu movimentado em Campos do Jordão com a realização do Giro d’Italia Ride Like a Pro Brasil 2026. A largada aconteceu às 7h da manhã, na região de Vila Capivari, reunindo centenas de ciclistas em uma das maiores provas de ciclismo de estrada do país.

Com temperatura em torno dos 9°C nas primeiras horas do dia, atletas de várias regiões do Brasil encaram os desafios da Serra da Mantiqueira em percursos marcados por subidas intensas, curvas técnicas e paisagens de montanha.

Inspirado em uma das competições mais tradicionais do ciclismo mundial, o Giro d’Italia Ride Like a Pro volta a transformar Campos do Jordão em referência nacional do turismo esportivo durante o fim de semana.

Giro d’Italia conta com três percursos na Serra da Mantiqueira

A edição 2026 da prova conta com três percursos diferentes, preparados para atletas de níveis variados, desde ciclistas amadores até competidores de alta performance.

Short — 54 quilômetros

O percurso Short possui 54 quilômetros e aproximadamente 1.200 metros de altimetria acumulada. A modalidade é considerada a porta de entrada do evento e reúne atletas iniciantes, ciclistas recreativos e participantes que desejam viver a experiência do Giro d’Italia em um trajeto mais acessível, mas ainda desafiador por conta das subidas da serra.

Medium — 85 quilômetros

Já o percurso Medium conta com 85 quilômetros e cerca de 1.800 metros de altimetria. A modalidade exige maior preparo físico e resistência dos participantes, passando por estradas sinuosas e trechos de montanha da Serra da Mantiqueira.

Long Ride Like a Pro — 96 quilômetros

O principal desafio do evento é o percurso Long Ride Like a Pro. A modalidade possui 96 quilômetros e mais de 2.300 metros de altimetria acumulada, sendo considerada a prova mais difícil do Giro d’Italia em Campos do Jordão.

Parte do trajeto passa por regiões próximas de São Bento do Sapucaí e inclui trechos conhecidos entre os ciclistas pelas subidas longas e técnicas da serra.

Pelotões tomam conta de Vila Capivari

Desde o início da manhã, a região de Vila Capivari recebe atletas, equipes técnicas, motocicletas de apoio e turistas que acompanham a largada da competição.

Os pelotões foram organizados por categorias e horários específicos de saída, garantindo maior segurança durante o evento.

O pórtico oficial da prova se tornou um dos pontos mais movimentados e fotografados do domingo em Campos do Jordão.

Trânsito tem alterações durante o evento

Por conta da realização da prova, diversas vias de Campos do Jordão estão com alterações no trânsito ao longo da manhã deste domingo.

A região de Vila Capivari e os acessos utilizados pelos atletas recebem operação especial com apoio de agentes de trânsito e equipes de segurança.

Motoristas devem redobrar a atenção principalmente nas rotas utilizadas pelos ciclistas em direção às estradas da Serra da Mantiqueira.

Evento fortalece turismo esportivo em Campos do Jordão

Além da competição, o Giro d’Italia Ride Like a Pro Brasil também movimenta hotéis, restaurantes, cafeterias e o comércio turístico da cidade.

A presença de atletas de várias partes do país reforça o potencial de Campos do Jordão como um dos principais destinos brasileiros para eventos esportivos de montanha.

A programação segue durante todo o domingo com a chegada dos participantes e cerimônia de premiação prevista para acontecer no Parque Capivari.