Lucas Muratori de Campos do Jordão Enfrenta o Principal Favorito do IPG Open

O sorteio da chave principal do IPG OPEN definiu que o tenista de Campos do Jordão, Lucas Muratori, que ganhou um convite para a chave principal, vai enfrentar na estreia o peruano Nicolas Alvarez, cabeça-de-chave de número 1 da competição que distribui premiação total de US$ 25 mil dólares.

Já Gustavo Heide, segundo principal favorito, enfrentará na estreia o também brasileiro Luis Britto.

Qualificação

Como choveu o dia todo em Campos do Jordão, não foi possível a realização de nenhum jogo da programação. Estes jogos foram remanejados para esta segunda-feira a partir das 9h00. O taubatiano Lucas Kim Godinho Couy, que ganhou um convite para a qualificação, está empolgado com a oportunidade de jogar o classificatório para a chave principal.

“Gostaria de agradecer ao Mauro Menezes e o Meligeni pela oportunidade (wild card), por acreditarem em mim. Espero atender as expectativas de todos e dar o meu melhor em quadra”, disse Lucas Couy, que treina em São José dos Campos com o treinador Ricardo Hocevar.

“O nível do torneio está bem forte, aproveito para convocar a todos de Taubaté para que torçam por mim”, finalizou Couy.

O IPG OPEN DE TÊNIS terminará no próximo domingo, com a grande final, às 13h00. As semifinais e finais serão transmitidas pela SPORTV. O torneio tem patrocínio do banco BV e apoio de Trousseau e Wilson.