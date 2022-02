Quartas e Finais e Semifinais do IPG Open de Tênis Serão Disputadas Neste Sábado em Campos do Jordão

Campos do Jordão – Devido as chuvas, alguns jogos foram transferidos para o Tênis Clube de Mogi, porém as partidas referentes às semifinais e finais serão disputadas em Campos do Jordão, nas quadras do Campos do Jordão Tênis Clube, sede oficial da competição.

Em um dia ensolarado, recebemos a visita de Fernando Meligeni, que teve o seu melhor ranking, 25º do mundo em simples, em 1.999, e Luisa Stefani, atual 12ª do mundo, que está em fase de recuperação de um problema no joelho, veio visitar o evento aproveitou para fazer fisioterapia.

Meligeni ministrou uma clínica para clientes e convidados do patrocinador do torneio.

O IPG Open de Tênis tem premiação total de U$ 25 mil dólares e conta pontos para o ranking da ITF – Federação Internacional de Tênis. Amanhã a rodada começa às 10h. Já as finais serão no domingo as 13h. As semifinais e finais transmitidas pela SPORTV. O torneio é apresentado pelo banco BV e apoio de Trousseau e Wilson