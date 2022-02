Restaurante Alquimia em Campos do Jordão lança novo menu e mostra alta gastronomia vegana com inspiração na Serra da Mantiqueira

O Restaurante Alquimia, é referência em alimentação vegana em Campos do Jordão e ganhou prêmio do Trip Advisor como um dos melhores restaurante veganos do mundo

O dia 19 de fevereiro vai marcar o início de uma viagem gastronômica para quem visitar o Restaurante Alquimia, localizado nas dependências do Hotel Serra da Estrela, em Campos do Jordão. Quem visitar o estabelecimento no horário do jantar vai poder experimentar em primeira mão as novas delícias do menu cujo conceito principal foi a alta gastronomia e a harmonização da exuberância da gastronomia internacional com o frescor da Serra da Mantiqueira. A combinação entre a criatividade contemporânea, sabores marcantes e a inspiração na culinária internacional, fazem do menu um verdadeiro convite para uma #voltaaomundonamantiqueira.

Dentre as novidades estão comida japonesa, filé de peixe vegano, vieiras vegan, novas opções de pratos kids, massas tradicionais, caviar de berinjela, diversas sobremesas, além de drinks que são exclusivos da casa.

Poti Al- Maré com vieiras vegana e tuile, feita do cogumelo Eryngui que passa por um processo de defumação e flambagem. Inclui alga nori desidratada, páprica defumada e pimenta do reino

Além de oferecer uma alimentação saudável e criativa, o restaurante Alquimia tem como princípios, incentivar uma nova forma de se relacionar com a comida. “Este é um momento muito especial para mim e para toda a equipe do restaurante. Essa reformulação do menu é resultado da busca incessante em continuar sendo referência em alimentação vegana em Campos do Jordão e de sempre melhorar o que oferecemos aos nossos clientes e hóspedes. Além disso, é um dos objetivos do Alquimia proporcionar experiências transformadoras para quem ainda não é vegano, ou não se alimenta de forma saudável.

Quem conhece o restaurante enxerga que não é preciso ter proteína animal no prato para fazer uma refeição incrível”, comemora Denise Bernardino, proprietária do hotel Serra da Estrela e do restaurante Alquimia.

Agora também é possível fazer um menu degustação diferente a cada quinta-feira. Semanalmente o chef vai criar uma combinação que oferece duas entradas, dois pratos principais e uma sobremesa oferecendo aos clientes uma nova experiência a cada visita.

Papardelle com ragu de Cogumelos Paris ao vinho branco

São mais de 50 opções e com uma fabulosa combinação de ingredientes frescos, o novo menu vem para provar que a alimentação vegana pode e deve estar na alta gastronomia. “Combinei alimentos, temperos para dar funcionalidade e personalidade aos pratos. O prato vegano deve ser tão interessante quanto qualquer outro dentro da gastronomia. Obviamente nos preocupamos com o visual, mas muito mais com a harmonização dos sabores e texturas.

Para isso, adotamos técnicas da gastronomia molecular, defumação natural com cascas de frutas, gravetos de louro e ervas finas da Mantiqueira”, explica o chef Carlos Baldim, que assina esse o novo menu.

Bretsk a base de cacau com nozes e sorvete vegano de pistache

Evento oficial

No dia 19 de fevereiro, a partir das 19h, a proprietária Denise Bernardino e o chef Carlos Baldim, recebem convidados especiais, influenciadores e jornalistas para comemorar o lançamento do novo menu do Restaurante Alquimia.

Sobre o restaurante Alquimia

Durante a semana o sistema é a la carte e aos finais de semana, o restaurante funciona com buffet à vontade (R$ 59,90 por pessoa) com sobremesas inclusas e bebidas à parte. Aos sábados, é servida a famosa feijoada vegana do Alquimia. Enquanto os clientes saboreiam seus alimentos, a música ao vivo deixa o ambiente com a energia lá no alto!

Endereço: Rua Mário Ottoni Rezende, 160 – Capivari – Campos do Jordão(SP). Para mais informações, contate (12) 3669-8003 ou acesse o perfil do Instagram @restaurante_alquimia.

Sobre o Hotel Serra da Estrela

Localizado no coração do centro turístico Vila Capivari, em Campos do Jordão, o Hotel Serra da Estrela é sinônimo de qualidade de vida e tranquilidade. Concebido para receber com muito conforto seus hóspedes, o hotel se encaminha para o vegetarianismo e segue os princípios de proporcionar um ambiente livre de sofrimento animal. É PET friendly e apoiador de causas que preservam a natureza.