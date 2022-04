Programação de outono: o que fazer em Campos do Jordão nos próximos meses

Um dos destinos mais cobiçados nas estações frias, Campos do Jordão é também uma das melhores cidades para se estar no outono. Conhecida como a “Suíça Brasileira”, Campos do Jordão recebe cerca de 4,5 milhões de turistas por ano, a maioria deles nas estações mais frias.

A cidade é sempre uma fonte inesgotável de opções de lazer, e com tantas atrações às vezes fica difícil decidir o que fazer. Por isso, para ajudar a planejar seu roteiro, listamos uma programação para a temporada de outono na cidade.

Passeios clássicos são uma ótima pedida

Para quem prefere uma programação mais clássica e menos agitada, os chalés tradicionais jordanenses combinam muito bem com o clima característico da cidade, principalmente nesta época do ano. Há uma série de relaxantes chalés em que é possível se hospedar. Basta fazer uma pesquisa e escolher o seu preferido.

Após a escolha do chalé para uma temporada tranquila no clima de Campos do Jordão, não há nada como combinar lareira, um bom vinho e um bom filme. Caso pretenda curtir a hospedagem inclusive à noite, opte por algum dos filmes disponíveis em plataformas de streaming.

Há vários lançamentos que estão fazendo sucesso este ano. “Projeto Adam”, na Netflix, e a segunda temporada da série “Star Trek: Picard”, da Amazon Prime Video, são apenas dois exemplos. Após definir o que assistir, falta apenas saber qual vinho combina mais com o momento.

Se preferir fazer um passeio pela cidade quando a noite cair, sugerimos escolher um dos belos restaurantes e, depois, ir ao cinema. Neste caso, entre as sugestões de filme está “The Batman”, que traz uma versão diferente do Homem-Morcego e diversos vilões da saga com seus clássicos disfarces. O longa estreou este mês e já é muito bem comentado.

Para quem gosta de natureza, há diferentes opções

Campos do Jordão tem atrações para qualquer público. Além das paisagens naturais da Serra da Mantiqueira, que já são por si uma atração, a cidade conta com diferentes pontos turísticos e a programação sazonal, com vários festivais.

No turismo de aventura, é possível encontrar passeios de quadriciclo, bicicleta, trilhas, arvorismo e até balonismo. Uma boa opção para quem prefere esse tipo de experiência é a Gruta dos Crioulos, um importante símbolo histórico do estado de São Paulo.

A história que se conta é de que a gruta servia de abrigo para os escravos que fugiam das grandes fazendas do Vale do Paraíba (Serra da Mantiqueira). Por isso, traz este nome. O local tem 700 metros quadrados, 30 metros de altura e 20 metros de profundidade. É realmente uma obra de arte da natureza.

Com cerca de 9 quilômetros de distância da Vila Capivari, seu acesso é pela Estrada da Campista. Se possível, vá acompanhado de um guia local, pois a parte final que dá acesso à gruta é uma estrada de terra que pode ser difícil para alguns veículos atravessarem.

Cervejaria Baden Baden e Vila Capivari fazem sucesso na cidade

Também sabemos que há quem prefira uma cerveja em vez de vinho. Nesse caso, que tal um passeio na Cervejaria Baden Baden? Um dos destinos muito requisitados pelos turistas que vêm à cidade, a cervejaria oferece um tour pela sua fábrica, com possibilidade de conhecer os processos de produção e a composição das cervejas.

Também é possível fazer passeios não roteirizados pela região. A já mencionada Vila Capivari é um bairro completo. Passar um tempo caminhando por lá pode ser o próprio destino turístico final. Considerado o “centrinho turístico” da cidade, a Vila Capivari possui cerca de dez shoppings e galerias, inúmeras lojas, restaurantes, praças e galerias de arte.

Existem ainda vários outros bairros da cidade que são uma atração à parte por sua arquitetura encantadora e restaurantes de todos os estilos espalhados pela cidade. Passeios em outras fábricas, como a de chocolates Araucária, também podem agradar, além de parques, museus, mirantes e muito mais. O que não falta em Campos do Jordão é programação para o outono.