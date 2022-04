Campos do Jordão é um destino turístico com muitos atrativos. Além da beleza natural, a arquitetura e os pontos turísticos da cidade favorecem passeios incríveis. E, com o charme que Campos esbanja, é inevitável andar com a câmera na mão, sempre pronto para um registro.

Mas, além disso, há aqui spots onde fotografar é a própria atração. Selecionamos, dentre estes, 10 locais para fazer fotos em Campos do Jordão.

Confira!

Condomínio Vila Holandesa

A fachada do Condomínio Vila Holandesa em Campos do Jordão é uma demonstração perfeita de que os turistas não estão só em busca de aventuras, boa culinária e passeios exóticos.

É claro que os visitantes querem tudo isso, porém desejam ainda mais: um encontro com a cidade. Desejam saborear (e registrar) tudo que Campos generosamente proporciona.

Apesar de não ser permitida a entrada de visitantes no Condomínio Vila Holandesa Campos do Jordão, ele é a menina dos olhos quando o tema é fotografia. Isso porque a fachada com ares europeus e o moinho de vento na entrada deslumbram o olhar e convidam a muitos cliques.

Shopping Pátio Paris

O Pátio Paris é um shopping com arquitetura neoclássica, onde você poderá mimar seu paladar na praça de alimentação gourmet, enquanto contempla uma réplica da Torre Eiffel.

O clima romântico conferido pelo ícone parisiense torna o passeio pelas lojas e restaurantes uma experiência diferenciada, única.

E é desnecessário dizer que você não será capaz de parar de tirar fotos.

E, como se não bastasse, o segundo piso abriga umas das mais procuradas pousadas de luxo de Campos do Jordão: a Pousada Luís XV.

Monumento das bicicletas de ferro

Em frente ao Pátio Paris, favorece belos registros fotográficos. Foi construído em homenagem aos eventos ciclísticos que acontecem em Campos ao longo do ano.

Por isso, na saída do Pátio Paris, não guarde sua câmera. Dê uma esticadinha até o monumento e faça suas fotos.

Estação Emílio Ribas

Assim como os guarda-chuvas de Campos do Jordão, os trilhos do trem da Estação Emílio Ribas são um ponto bem queridinho dos turistas para tirar fotos. Vale a pena conferir!

Sans Souci

Ficam bem no centrinho de Capivari. Um dos inúmeros atrativos com intento decorativo, os Balanços Floridos de Campos do Jordão seduzem por sua beleza.

Lindo cenário para fotos, mas vale lembrar que nem as flores nem os balanços são de verdade.

Então aquela foto se balançando com os cabelos ao vento não vai rolar.

Cabine telefônica londrina de Campos do Jordão

Em Campos você encontrará muito da Holanda e até um shopping com a réplica da Torre Eiffel, mas não para por aí. Uma charmosa cabine telefônica em estilo londrino marca a presença inglesa na decoração da cidade.

Capriche no look, prepare a câmera, coloque aquele sorriso no rosto e, claro, compartilhe com os amigos.

Nada como visitar, em uma única viagem, um dos mais belos destinos de turismo do Brasil e ícones europeus clássicos. Pacote bem completinho, não é mesmo?

Cerejeiras de Campos do Jordão

Não é só o circuito europeu a atrair os visitantes: as cerejeiras de Campos te transportam direto ao continente asiático, mais especificamente ao Japão;

Além de espalhadas pela cidade, encantando e atraindo os olhares, você terá também o Parque das Cerejeiras de Campos do Jordão para tirar belas fotos.

Prepare-se e se deixe transportar, em cada clique, ao delicioso clima nipônico.

Portal de Campos do Jordão

Sem dúvida o Portal de Campos do Jordão é um dos principais pontos turísticos de Campos do Jordão, inspirado na arquitetura dos alpes suícos, o pórtico é parada obrigatória para todos que desejam registrar sua visita na cidade.

Museu Felícia Leiner

Não tem como pensar em beleza e fotografia sem pensar em arte.

Por isso, o Museu Felícia Leiner Campos do Jordão é um ponto obrigatório: são mais de 80 obras da artista polonesa.

E o que é melhor: o espaço é ao ar livre e acrescenta ao seu roteiro de passeios contemplação, relaxamento e overdose de arte.

Afinal, no Museu Felícia Leiner Campos do Jordão a natureza traz sua cota de obras de arte, onde as de Felícia se integram em uma perfeita harmonia.

Por isso, além de proporcionar valiosos registros fotográficos, o museu é um programa cultural perfeito.

Bondinho da Vila Capivari

Região de restaurantes e bares tradicionais, além de abundante em hospedagem em Campos, a Vila Capivari merece umas boas fotos.

O tour no bondinho é a oportunidade ideal de percorrer um generoso trecho da Vila fotografando sem medo de ser feliz.