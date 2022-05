Campos do Jordão registra -3°C na manhã desta quarta-feira (18)

A cidade de Campos do Jordão amanheceu com os relógios registrando -3°C na manhã desta quarta-feira, 18 de maio de 2022, devido a uma grande massa de ar polar que está sobre o Brasil. Por volta das 6h, os relógios localizados na região do bairro de Vila Jaguaribe e no Portal de Entrada da Cidade registraram a temperatura mais baixa do ano em Campos do Jordão.

Em pleno outono, diversas regiões do Brasil registram uma queda brusca na temperatura, ainda nesta manhã realizamos um live que contou com a participação de internautas de várias localidades do país, relatando a queda na temperatura nas suas respectivas cidades.

Em algumas regiões de Campos do Jordão, moradores informaram terem visto geada, alguns carros amanheceram com o teto encoberto por uma camada de gelo. O frio deve continuar durante todo o mês de maio em Campos do Jordão.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, nesta próxima quinta-feira (19) a temperatura deve registrar mínimas de 0°C e máximas de 9°C em Campos do Jordão, pela manhã o céu deverá apresentar poucas nuvens com geada, ventos fracos com rajadas tendem a predominar durante todo o dia, a tarde o sol pode aparecer, mas com muitas nuvens e a noite as temperaturas devem cair bastante.