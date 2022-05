Em Campos do Jordão Bolsonaro anuncia que o ministro André Mendonça, suspendeu as políticas estaduais sobre o ICMS

Em discurso em uma convenção de empresários em Campos do Jordão, presidente Jair Bolsonaro anunciou no inicio da noite desta sexta-feira (13) que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu as políticas estaduais sobre o ICMS que incide no óleo diesel.

A decisão cautelar (de urgência) atende a um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) protocolado na noite de quinta (12). Segundo o ministro, a suspensão é necessária para se tentar construir um consenso sobre o tema – que abriu uma disputa entre a União e os governos estaduais.

Em sua decisão, o ministro do STF diz que “a complexidade e relevância da questão” justifica “urgência” para que “se dê início imediato à construção de uma solução efetiva, perene e consentânea com os parâmetros constitucionais reguladores da matéria”.

O presidente chegou a Campos do Jordão com mais de uma hora de atraso para participar da abertura da 56ª Convenção Nacional do Comércio Lojista e foi recebido por milhares de apoiadores ao desembarcar de helicóptero no Estádio Benedito Vaz Dias no bairro Abernésia de onde seguiu em carro aberto até o Centro de Convenções no bairro Capivari onde se realiza o evento.

Durante todo o trajeto, feito pelas avenidas Frei Orestes Girard e Januário Miráglia, Bolsonaro foi ovacionado por centenas de pessoas, muitas delas vestidas com camistas amarelas ou portando a bandeira do Brasil, que gritavam “mito, mito”.

Além do Presidente, também participaram da cerimônia de abertura do evento o Prefeito de Campos do Jordão Marcelo Padovan, O Presidente da Câmara Municippal Cláudio Adão, o ex-Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que é pré-candidato ao governo de São Paulo e o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes.

O Helicóptero presidencial deixou Campos do Jordão pouco antes das 9 da noite desta sexta-feira.