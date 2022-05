Inscrições abertas para o curso Introdução ao Mundo do Vinho

O curso denominado Introdução ao Mundo do Vinho, ocorrerá no espaço da Vinícola Góes, nos dias 10, 11 e 12 de junho, com a proposta de ser a porta de entrada para o apaixonante universo dos vinhos. O evento é desenvolvido pelos especialistas da ABS-SP e, por ser o primeiro curso em parceria entre as duas organizações, ambos estão otimistas com a receptividade do público.

Com um cronograma bem amplo o participante irá imergir no mundo dos vinhos com aulas didáticas e experienciais, com noções básicas de degustação, aspectos organolépticos dos vinhos: visual, olfativo e gustativo, viticultura e principias uvas viníferas, noções de vinificação (vinhos tintos, brancos e rosados) adega, rolhas, rótulos, estratégia de compras, noções básicas de enogastronomia e harmonizações clássicas.

Todas as aulas serão acompanhadas por degustações de vinhos e ministradas por profissionais da ABS-SP, como o consagrado Arthur Azevedo, Mário Telles, José Luiz Borges, Gustavo de Paulo e Eduardo Sartori. Além de contar com a participação especial de Fábio Góes, enólogo responsável da Vinícola Góes. Com a edição ocorrendo no complexo da vinícola, o curso conta ainda com passeio pela fábrica, linha de produção, laboratório, vinhedos e muito mais.

“Estamos alegres e honrados por sediarmos este curso. Apresentar informações para quem deseja ampliar seus conhecimentos sobre esse universo é muito prazeroso para nós. Acreditamos que essa é uma das oportunidades que temos para mostrar nossa evolução e a chancela da ABS-SP sem dúvida nos enche de orgulho”, explana Luciano Lopreto, diretor da Vinícola Góes.

Sobre a empresa:

A Vitivinícola Góes é uma empresa 100% brasileira, com sede na cidade de São Roque, estado de São Paulo, Brasil. A empresa possui vinhedos próprios, modernas instalações de processamento, produção, engarrafamento de bebidas e envase para latas. A linha de produtos inclui vinhos, espumantes, frisantes, bebidas mistas e sucos. Os vinhos finos Góes, produzidos com uvas paulistas, vêm sendo premiados nacional e internacionalmente. A marca Góes é destaque entre consumidores e uma das líderes de mercado no varejo (de acordo com a Nielsen) e Top of Mind (registrado pela Revista Supermercado Moderno) no estado de São Paulo. O complexo enoturístico e gastronômico (localizado junto da sede da empresa) faz parte do Roteiro do Vinho da cidade de São Roque e oferece uma destacada infraestrutura, proporcionando experiências e encantamento. Para mais informações sobre os atrativos turísticos, visite as redes sociais da empresa no Facebook e Instagram (@vinicolagoes).

Serviço:

Dias e horários:

Dia 10 de junho das 19h às 21h30

Dia 11 de junho das 09h30 às 12h | das 14h às 16h30 | das 17h às 19h30

Dia 12 de junho das 09h30 às 12h

Cronograma:

Noções de Degustação, Aspectos Organolépticos dos vinhos: visual, olfativo e gustativo;

Viticultura e Principais Uvas Viníferas;

Noções de Vinificação, Vinhos Tintos, Brancos e Rosados;

Adega, rolhas, rótulos, estratégia de compras;

Noções de Enogastronomia, Harmonizações Clássicas;

Visita técnica aos Vinhedos.

Degustação:

Todas as aulas são acompanhadas com degustações de vinhos.

Valor: R$ 1.500

Inscrição: https://www.abs-sp.com.br/turmas/t1612/curso-de-introducao-ao-mundo-do-vinho-vinicola-goes