Blue Note Campos do Jordão anuncia temporada de inverno no Bendito Cacao Resort & Spa

Uma das casas de shows mais importantes do mundo abrirá uma operação “pop up” na Serra da Mantiqueira, o Blue Note Campos do Jordão. Essa é a terceira operação do jazz club no Brasil, que já possui duas filiais, sendo uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Apresentado pelo Santander, a temporada Campos do Jordão acontecerá no Bendito Cacao Resort & Spa. Os ingressos serão disponibilizados para vendas a partir do dia 8 de julho, via site https://www.eventim.com.br/bluenotecamposdojordao.

O Blue Note Campos do Jordão traz uma programação repleta de grandes nomes da música brasileira nos finais de semana dos dias 22 a 31 de julho. Entre as atrações, estão Maria Rita, Mark Lambert em um grande tributo aos Beatles, Marcos Valle, Marcos Hasselman cantando sucessos de Frank Sinatra, e Guilherme Arantes, que ditam o ritmo deste inverno com shows que prometem esquentar toda plateia.

“É extremamente gratificante conseguirmos trazer uma das nossas maiores paixões, a música, para o nosso hotel e ainda poder oferecer mais experiências para nossos hóspedes e visitantes de Campos do Jordão.”, afirma Alê Costa, Presidente e Fundador da Cacau Show e proprietário do Bendito Cacao Resort & Spa.

Localizada a duas horas da capital, a renomada cidade serrana ganhou mais um evento para complementar sua movimentada agenda de inverno. A parceria entre filial do clube de jazz de Nova York e o Bendito Cacao Resort, transportam o Blue Note Campos do Jordão para dentro de um dos mais icônicos resorts do país, proporcionando experiências inesquecíveis, com muita música de qualidade, lazer e sofisticação.

“É motivo de orgulho apoiar este evento cultural que vai ficar para história de Campos do Jordão, uma das mais charmosas cidades do País. Além de poder prestigiar esses artistas incríveis, também estamos muito felizes de fazer parte dessa parceria com o Blue Note e o Bendito Cacao Resort”, afirma Patricia Audi, vice-presidente do Santander Brasil.

O resort que possui uma inovadora temática sobre cacau e seus derivados, também é uma excelente opção para quem busca vivenciar momentos únicos. Sua infraestrutura conta com SPA; experiências com cacau; espaço exclusivo para harmonização de chocolate com vinhos; espaço MasterChef; tirolesas; espaço kids com personagens da Cacau Show como Bellas, Chocomonstros e Chocobichos; sete trilhas incríveis em meio a mata da Serra da Mantiqueira; piscina aquecida com água mineral; campo de futebol; quadra de tênis; heliponto e muito mais.

“Abrir a terceira operação do Blue Note no Brasil, é motivo de imenso orgulho para nós.

O Blue Note Campos do Jordão, demonstra inclusive, o excepcional momento que o jazz club vive no país.” declara, Luiz Calainho, sócio do Blue Note São Paulo e Rio de Janeiro.

Um dos principais centros culturais, recinto dos maiores músicos de todos os tempos, o Blue Note chega em Campos do Jordão para uma temporada de shows que vai entrar para a história!

O Blue Note Campos do Jordão oferecerá uma experiência única. Shows de grandes nomes, belíssimas áreas de convivência, gastronomia de alto padrão e uma vista incrível da cidade de Campos do Jordão.

Confira a programação completa da temporada de inverno do Blue Note Campos do Jordão:

22/07 (sexta-feira), 1º set: 19h30 / 2º set: 22h – Marcos Valle

23/07 (sábado), 1º set: 19h30 / 2º set: 22h – Maria Rita

29/07(sexta-feira), 1º set: 19h30 / 2º set: 22h – Mark Lambert em Beatles In Jazz

30/07 (sábado), 1º set: 19h30 / 2º set: 22h – Marcos Hasselmann em Tributo a Frank Sinatra

31/07 (domingo), único set: 16h30 – Guilherme Arantes

SOBRE O BLUE NOTE NO BRASIL

O Blue Note leva os ares de Nova York para as principais cidades do pais, com um ambiente intimista para os aficionados por jazz e blues, traz o acompanhamento de uma boa culinária e uma coquetelaria já reconhecida pelas suas extravagâncias. Propomos uma programação pluridisciplinar, incentivando encontros entre artistas da cena brasileira e Internacional. A nossa mistura de samba e poesia, o balanço do jazz com o bruto do rock nos traz a liberdade de criar a experiência do desejo e satisfação, de consumir o que amamos e descobrir novos amores.

SOBRE O BENDITO CACAO RESORT & SPA

Inaugurado em abril de 2022 o Bendito Cacao Resort & Spa, localizado em Campos do Jordão, que tem como a administração de hotelaria feita pelo grupo Txai, oferece para seus hóspedes experiências encantadoras. A infraestrutura do resort conta com SPA; experiências únicas com cacau; espaço exclusivo para harmonização de chocolate com vinhos; espaço MasterChef; tirolesas; espaço kids com personagens da Cacau Show; trilhas incríveis em meio a mata da Serra da Mantiqueira; piscina aquecida com água mineral; campo de futebol; quadra de tênis; heliponto e muito mais.

SANTANDER E CULTURA

O Santander é um reconhecido apoiador e difusor da Cultura em todos os países que atua. No Brasil, não é diferente, o Banco acredita, investe e promove o acesso às mais distintas manifestações culturais e a democratização da cultura para a sociedade.

Além de patrocinar e promover parcerias com diversos eventos e instituições culturais em segmentos como música, gastronomia, moda, teatro e artes, o Banco mantém seus próprios empreendimentos na área, como os Faróis Santander Porto Alegre e São Paulo, além do Teatro Santander e 033 Rooftop, ambos também na capital paulista.

Serviço Blue Note Campos do Jordão:

Loca: Bendito Cacao Resort & Spa

Endereço: Rua Doutor José Mestres, 2145 – Jd. Embaixador (Campos do Jordão – SP)

Data: 22, 23, 29, 30 e 31 de julho

Ingressos online: https://www.eventim.com.br/bluenotecamposdojordao

Valor: de R$ 280,00 a R$ 480,00 (com taxas inclusas)

** Há cota de meia-entrada conforme a Lei