Bombeiros buscam possível vítima após desmoronamento de residência na Vila Britânia

Solo apresenta várias rachaduras - Foto Sérgio Biagioni

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil trabalham desde o final da manhã desta quarta-feira, 10/12, na localização de uma possível vítima de soterramento em Campos do Jordão. O caso aconteceu na rua 20, número 82, na Vila Britânia, em uma área de encosta onde parte de uma casa desmoronou por volta das 9h30.

O terreno do imóvel é bastante íngreme e possui várias rachaduras, indicando uma possível movimentação. As chuvas volumosas que atingiram a Serra da Mantiqueira trazidas pelo ciclone extratropical já cessaram e o sol voltou a brilhar entre nuvens no período da tarde, mas o solo continua bastante encharcado, com inúmeras trincas, o que dificulta o trabalho das equipes de resgate.

Balanço de ocorrências

O ciclone extratropical que atingiu a região Sudeste do país trouxe muita chuva e rajadas de vento com cerca de 45 km/h para a Serra da Mantiqueira. Segundo a Defesa Civil de Campos do Jordão, nas últimas 24 horas houve mais de 40 quedas de árvores, sendo que 15 atingiram residências. Não houve vítimas, apenas danos materiais.

A empresa Elektro, que distribui energia para a cidade, já recebeu mais de 230 chamadas e cerca de 15 mil pessoas estão ainda sem energia na cidade. Em casos de urgência e emergência, moradores e turistas podem acionar a Defesa Civil pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.