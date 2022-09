Ceagesp em Flor celebra a chegada da Primavera

A Prefeitura de São José dos Campos, em parceria com o Ceagesp, realiza sua tradicional feira de flores neste sábado (24) e domingo (25). O evento acontece das 10h às 18h, na Rodovia Presidente Dutra, Km 138,5, Altura de Eugênio de Melo, com estacionamento no local. A entrada é solidária: 1 kg de alimento não perecível.

A feira contará com diversas atrações para o público interessado em jardinagem e flores especiais, além de música ao vivo, feira de artesanato, palestra de meio ambiente e um workshop exclusivo sobre cultivo e cuidados com flores e plantas.

Os visitantes também poderão realizar as refeições na praça de alimentação do local. A edição de 2022 também receberá a União Joseense dos Orquidófilos, com apresentação de orquídeas exclusivas e dicas de como cultivar.

O evento visa fomentar a cultura e estimular a economia regional, contando com a presença de artesãos.