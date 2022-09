Grupo EVNT lança primeiro marketplace de eventos do país

Já imaginou cotar eventos com serviços inclusos, receber diversos orçamentos e contratar eventos em hotéis e espaços corporativos em poucos cliques e, tudo simultaneamente? Isso já é possível, pois a Evnt, plataforma de eventos, lança o primeiro marketplace para hotéis e espaços de eventos que possibilita que empresas façam cotações e contratem eventos em todo o país de forma simples, rápida e 100% digital.

Para o lançamento está projetada a participação de, aproximadamente, 100 hotéis em todas as regiões do país. Número que deve crescer rapidamente após o lançamento. A expectativa é quadruplicar esse volume em 2023. Posteriormente, outros espaços como restaurantes e estúdios digitais para eventos online e híbridos farão parte do marketplace da Evnt.

Quem já teve que fazer um evento ou mesmo quem vive de eventos sabe bem a dificuldade de realização. Começa pela pesquisa de locais, envio de emails e telefonemas para checar disponibilidade, valores de salas, serviços de alimentação, equipamentos necessários e hospedagem. Um orçamento, por mais simples que seja, demanda dias de pesquisa e organização até a contratação.

“Nossa plataforma permite que um cliente, em poucos cliques, tenha em tempo real, orçamentos detalhados com valores para uma tomada de decisão. E, todo o processo de negociação se torna simples, com comunicação direta com o espaço, centralizando a informação e com uma plataforma para gerir e organizar toda a concorrência, e tudo com registro histórico. Com isso, hotéis e clientes têm uma relação transparente e segura para a execução de um evento”, afirma Marcelo Moreira, fundador e CEO da Evnt.

Todas as unidades estão disponíveis na vitrine digital, tanto para locação dos espaços quanto para serviços e hospedagem. Para os usuários, é possível comparar valores de até cinco espaços diferentes, de forma simultânea, e utilizar filtros, como as opções de menus gastronômicos. Outra inovação da plataforma é a automação de todos os documentos necessários para realização do evento, o que desburocratiza a operação.

O uso do marketplace é gratuito para as empresas, que também podem realizar o pagamento por meio da interface, de forma on-line e integrada.

“Entendemos que cotar um evento é muito trabalhoso, feito de maneira braçal e que leva três dias para se obter um orçamento comparativo. Nossa proposta é executar este serviço em poucos cliques e on-line. E com isso gerar mais negócios a toda a cadeia de valor”, salienta Marcelo.

Parceria com o Grupo Hel

E não para por aí, simultaneamente, a Evnt está lançando o SaaS Drive Agencies, um marketplace com plataforma de vendas, operação e gestão voltado para agências.

O Grupo Hel, uma das melhores e maiores empresas de eventos do país, será a primeira agência do mercado a aderir a plataforma. Seus clientes, além dos benefícios do Marketplace Evnt, poderão contar com serviços complexos como cenografia, atrações, logística, entre outros para atender as demandas necessárias para eventos com mais sofisticação e exclusividade.

“Quando estávamos estudando uma forma de transformar nosso modelo de vendas digital conhecemos a Evnt e logo vimos que tínhamos ali tudo que precisávamos. Focamos no desenvolvimento conjunto e chegamos a um modelo único que além de facilitar toda a nossa operação e gestão de eventos, nos trarão leads qualificados e poderemos atender a 100% da demanda, ampliando nossas receitas e trazendo maior satisfação aos nossos clientes. É um caminho sem volta!”, afirma Fabricio Granito, CEO do Grupo Hel.

Ecossistema de soluções

Com os lançamentos simultâneos do marketplace, do SaaS Drive Agencies e a versão light do SaaS Drive Entreprises, a startup Evnt passa a atuar no mercado de eventos como um grupo de soluções para o setor, o Evnt Technology Group, e passa a atender a todos os stakeholders do mercado.

“A penetração no mercado de hotéis e eventos se consolida pela plataforma Evnt Saas Drive Spaces, solução digital criada para auxiliar unidades hoteleiras com as vendas, operações e gestão de eventos. A novidade já foi aderida pelos principais grupos hoteleiros do país, como Rede Slaviero, Tivoli Mofarrej, Samba Hotéis, Staybridge, Royal Hotéis, Grand Mercure, Comfort Inn, Swan Hotéis, Mont Blanc, entre outros”, afirma Vitor Donadeli, sócio e COO da EVNT.

Todas as soluções do grupo podem ser utilizadas de forma integrada com o marketplace. A ação possibilita, por exemplo, a geração de leads por meio do motor de busca, o acompanhamento das oportunidades e o gerenciamento das propostas enviadas pelos usuários do marketplace.

A Evnt, que passou por uma rodada de investimentos liderada pela Booming, já movimentou mais de R$30 milhões em eventos e projeta chegar a R$50 milhões ainda este ano. Até o momento, foram realizados mais de 1.200 eventos, com uma taxa de conversão de 24%, mais que o dobro da média nacional.

Site: https://evnt.com.br/