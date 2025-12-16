Governo de São Paulo abre concurso para Polícia Penal

Processo seletivo terá quatro etapas eliminatórias - Foto Governo de SP

Você possui curso superior em qualquer graduação e tem entre 18 e 35 anos? Esses são dois dos requisitos necessários para participar do concurso público da Polícia Penal do Estado de São Paulo, que atua nos presídios paulistas. Também é preciso ter estatura mínima de 1,60 m, possuir carteira de habilitação categoria B e gozar de boa saúde física e psicológica para o exercício da função. Tatuagens não são permitidas.

São 1,1 mil vagas oferecidas apenas para o sexo masculino. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site do Instituto AOCP. A taxa custa R$ 122,17 e deve ser paga por boleto bancário até dia 22/12, data final para confirmar a participação no processo seletivo. A remuneração para o cargo de policial penal é de R$ 4.695,60.

O concurso público

O processo seletivo será feito em quatro etapas eliminatórias. Na primeira fase, em 08 de fevereiro de 2026, serão aplicadas as provas objetivas com 50 questões de matemática, língua portuguesa e conhecimentos gerais. Os 7,5 mil candidatos melhores colocados farão a prova de aptidão física. Os considerados aptos farão a prova psicológica. A última etapa antes da contratação será a comprovação de idoneidade e conduta.

A publicação dos resultados será feita no Diário Oficial do Estado, no Portal de Concursos Públicos e nos sites da Secretaria de Administração Penitenciária e do Instituto AOCP. O cargo de policial penal existe desde setembro de 2024.