Após chuvas e ventania, rotina em Campos do Jordão está quase normalizada

Queda de árvores e falta de energia foram as principais ocorrências - Foto Defesa Civil

Campos do Jordão iniciou a semana ainda enfrentando as consequências das chuvas e ventania que atingiram a cidade na última quarta-feira, 10/12, com a passagem do ciclone extratropical pela região Sudeste do país. A Defesa Civil, Secretaria de Serviços Urbanos e demais órgãos municipais ainda têm bastante trabalho, mas a rotina já voltou ao normal na maior parte da cidade. É o que aponta o balanço atualizado de ocorrências.

Fornecimento de energia

Segundo o levantamento feito pela Defesa Civil junto à empresa Elektro, que responde pela distribuição de energia, cerca de três mil pessoas estão sem luz em Campos do Jordão. 21 equipes da Elektro permanecem nas ruas para atender 94 ocorrências ainda em andamento.

Abastecimento de água

Os bairros mais afetados pela falta de energia são o Ferradura, Água Santa e região da Minalba, onde os danos à rede elétrica interromperam também o bombeamento de água para as residências. O abastecimento nesses locais tem sido feito com o apoio de caminhões-pipa.

Queda de árvores

Desde a terça-feira, 09/12, quando a chuva e as rajadas de vento atingiram Campos do Jordão, a Defesa Civil já atendeu a cerca de 400 chamados de queda de árvores. “Não há mais vias obstruídas. Estamos analisando e autorizando moradores a fazer a supressão de árvores inclinadas e podas emergenciais", explicou José Carlos Antunes, coordenador da Defesa Civil.

Deslizamentos

Houve três deslizamentos de terra provocados pela chuva. O caso mais grave foi o desmoronamento de parte de uma residência na rua 20, número 85, na Vila Britânia, que vitimou Cláudio Cândido Soares, de 51 anos. A Defesa Civil determinou a demolição do imóvel e interditou outras duas residências próximas.

A Defesa Civil continua em alerta mantendo três equipes de prontidão 24h. Em casos de urgência e emergência, moradores e turistas podem acionar a Defesa Civil pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.