Centro Universitário Senac – Campos do Jordão é reconhecido como empresa responsável pela inclusão

Na noite da última sexta-feira, 14, o Centro Universitário Senac – Campos do Jordão foi homenageado na Câmara Municipal da cidade, que entregou à instituição o Selo de Empresa Responsável pela Inclusão, que reconhece a atuação da unidade em prol do desenvolvimento e da inclusão social das pessoas com deficiência.

A homenagem ocorreu durante sessão solene da Câmara em celebração ao Dia do Comerciário e foi entregue pelo presidente da Casa, vereador Cláudio Adão, a Felipe Vianna, gerente do Centro Universitário Senac – Campos do Jordão.

Felipe Vianna, gerente do Centro Universitário Senac – Campos do Jordão.

“É com muito orgulho que recebo esta honraria. O ato de incluir está em nosso DNA e tem como princípio extinguir obstáculos para que as pessoas se desenvolvam em condições de igualdade, respeitando individualidades e valorizando diferenças. Buscamos estimular o desenvolvimento de nossos funcionários e alunos todos os dias, independentemente de características físicas, sociais ou culturais”, destacou Felipe Vianna.

Para o presidente da Câmara Municipal, o vereador Cláudio Adão, o Senac já tem uma longa e conhecida tradição na cidade com relação à excelência no ensino e na oferta de cursos diversos para qualificação profissional dos jordanenses. “É preciso exaltar também a preocupação que a instituição demonstra em outras áreas sociais, como a parceria que tem firmado com a APAE de Campos do Jordão, que fortalece o ensino inclusivo”, pontuou.

Selo de Empresa Responsável pela Inclusão – Por meio da Lei Municipal Nº 3.996/2019, o Selo de Empresa Responsável pela Inclusão é concedido anualmente a uma empresa ou instituição que, por indicação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Campos do Jordão, tiver se destacado por suas ações e atitudes em prol da pessoa com deficiência, tal como acessibilidade no local e pessoas com deficiência compondo o quadro de colaboradores da mesma.

Centro Universitário Senac – Campos do Jordão – Há 26 anos no município, o Centro Universitário Senac – Campos do Jordão oferece ensino de qualidade e excelência aos jordanenses e demais moradores de toda a região, por meio de cursos livres, técnicos, aprendizagem, graduação, pós-graduação, extensão universitária e educação à distância, além de ações e eventos educacionais, bem como empregando pessoas e as preparando para o mercado de trabalho.

Serviço:

Centro Universitário Senac – Campos do Jordão

Endereço: Av. Frei Orestes Girardi, 3.549 – Vila Capivari/Campos do Jordão – SP

Informações: www.sp.senac.br/centro-universitario-senac-campos-do-jordao