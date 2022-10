Como o Blockchain pode ajudar sua pequena empresa

A tecnologia que fez nascer as criptomoedas chegou para ficar. Cada vez mais as empresas e as pessoas de um modo geral estão usando o blockchain para otimizar suas atividades e garantir mais segurança para seus negócios e dia a dia. São infinitos os usos da tecnologia blockchain para vários setores da sociedade, inclusive, para pequenos empresários e empreendedores.

Há empresários que já se renderam às novidades trazidas pelas criptomoedas e decidiram colocar parte do seu estoque em criptomoedas. Assim, na menor valorização da criptomoeda, o seu estoque estará sendo valorizado. Por exemplo, basta comprar Dogecoin e estocar como um ativo da sua empresa, que assim que a criptomoeda se valorizar, seu estoque também estará mais valorizado.

Se você tem um pequeno negócio e ainda não descobriu como usar a tecnologia blockchain para aumentar suas vendas ou tornar sua empresa ainda mais segura, saiba que está perdendo tempo e dinheiro. Vamos apresentar alguns motivos pelos quais sua empresa precisa começar a investir na utilização do blockchain, inclusive, usando as criptomoedas como uma ótima maneira de reserva de valor.

Privacidade das informações empresariais

Atualmente, informação é uma das mercadorias mais valiosas do mercado. Por isso, as redes sociais obtêm recordes de lucros seguidos, todos os anos. Além de ser importante na hora de desenhar as estratégias de vendas das grandes empresas, a informação também é uma excelente forma de criar a hegemonia dessas multinacionais.

Conhecendo a fundo o funcionamento dos seus pequenos concorrentes, as grandes empresas criam maneiras de eliminar essa concorrência. Prejudicando ou encontrar o melhor momento para fazer uma proposta tentadora. Por isso, pequenos negócios inovadores que querem sobreviver em um mercado cada vez mais competitivo, devem investir em novas maneiras de proteção de dados.

De nada adianta comprar um sistema de armazenamento em nuvem criptografados que pertence a uma dessas multinacionais. Pois, indiretamente, a empresa terá acesso aos seus dados e informações, ainda que guardados em seu cofre pessoal. Nesse sentido, a tecnologia blockchain surge como alternativa para guardar informações. Por ser uma tecnologia descentralizada, nenhuma empresa terá acesso aos seus dados armazenados em blockchain.

Meio seguro para abrir capital

Outro motivo que faz do blockchain um elemento interessante para pequenos e médios empresários, é o fato da tecnologia ser passível de utilização para quem quer abrir capital. Os tokens não fungíveis são um exemplo dessa utilidade. Ao criar tokens baseados em blockchains e vinculados à propriedade do seu negócio ou empreendimento, você pode negociar isso no mercado.

Uma negociação que nunca antes seria aceita pelas agências reguladoras da bolsa de valores, dado que apenas as grandes corporações têm acesso a essa fonte de recursos, se torna possível com o blockchain. O funcionamento é o mesmo das NFTs. Sua empresa contrataria um programador ou uma empresa de programação para desenvolver tokens não fungíveis do seu negócio.

Cada token não fungível, ou seja, único, daria determinados direitos aos proprietários. Você pode estabelecer desde o direito à participação em uma parcela significativa do Lucro, até a direito em descontos e preferência em caso de venda do empreendimento. Qualquer coisa pode ser criada e vinculada ao token, criando valor e alavancando investimento para expandir seu negócio.

Desenvolver uma moeda própria

Além disso, usando a tecnologia do blockchain você pode inserir a sua empresa no mercado de criptomoedas hoje. Basicamente, qualquer pessoa pode criar criptomoedas, ativos baseados em blockchain, rastreáveis e descentralizados. Isso significa que um pequeno empreendimento também pode ter sua própria moeda e fazer parte dos pagamentos aos funcionários nessa moeda.

Garantindo que esses funcionários possam usar as criptomoedas para adquirir produtos da própria empresa, em condições atrativas, você acaba criando um ecossistema próprio com sua moeda da qual você é o emissor e receptor. A economia obtida com o dinheiro que pagaria em parte desses salários que estão sendo pagos em criptomoedas, poderia ser investidos em outras atividades vitais para a empresa.

Assim, quando alguém for consultar o Dogecoin preço pode encontrar a oferta da criptomoeda da sua empresa disponível para comercialização, com todas as vantagens de entrar para o seu universo. Uma ótima maneira de contribuir para o desenvolvimento local, do seu bairro e região, e também de apoiar iniciativas dos seus funcionários.