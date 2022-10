Justiça Federal leiloa 75 imóveis e 80 veículos com descontos de até 50%

A Justiça Federal fará dois leilões nos dias 17 e 24 de outubro, com encerramento às 11h em ambas as ocasiões. Os lances acontecem virtualmente, sendo que imóveis, como casas, terrenos, apartamentos, galpões, salas comerciais e até mesmo o Clube de Campo Associação Atlética Guapeva, além de carros, caminhões, motos e equipamentos diversos com descontos de até 50% podem ser consultados no site www.fidalgoleiloes.com.br.

Os 75 imóveis estão espalhados em várias regiões do estado de São Paulo. No interior, os bens estão situados em municípios como Americana, Bauru, Campinas, Campo Limpo Paulista, Garça, Itupeva, Jaguariúna , Jundiaí, Ourinhos, Pirajú, São Carlos e São José dos Campos. Na Grande São Paulo é possível encontrar imóveis em Guarulhos, Mogi das Cruzes e São Bernardo do Campo. Já na capital, os bens estão disponíveis nos bairros do Bom Retiro, Cambuci, Ipiranga, Mandaqui , Mooca, Saúde, Santa Ifigênia, Santana, Sé, Tucuruvi, Vila Maria, Vila Mariana e Vila Andrade.

Uma das oportunidades é para adquirir uma sala comercial em Campinas, com área total de 63,2m², sendo que o lance mínimo é de R$55 mil. Em Guarulhos, um terreno situado no loteamento Jardim Cumbica, com a área de 416m² está disponível (há uma casa no local), com lance inicial de R$175 mil. Em São Bernardo do Campo um apartamento e um box de garagem estão disponíveis a partir de R$434,6 mil. Na capital, um terreno na Barra Funda com 7m² de frente, por 40m² da frente aos fundos, em 280m² de área total tem lance inicial de R$337,5 mil.

Segundo Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões, “Em alguns casos, são necessários parcelamento 20% de entrada, sendo que o restante pode ser quitado em até 59 parcelas. No entanto, essa condição varia de lote para lote. Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo preciso fazer cadastro no site, além do envio de documentos exigidos no edital”, explica Fidalgo.

Há também oportunidades para aquisição de veículos. Os itens são oriundos de apreensão por crimes, sendo que entre os destaques estão um automóvel Ford Courier L 1.6, ano 2012, com lance mínimo de R$6,5 mil. Além dele, uma Porsche Cayene S, ano 2006, pode ser adquirida a partir de R$ 37,5 mil. Por fim, uma moto Honda BIZ 125CC, ano 2008, tem lance inicial de R$3 mil.

Leilões online

1ª etapa: até 17 de outubro, às 11h.

2ª etapa: até 24 de outubro, ás 11h.

Contato: (11) 2653-0553 / (11) 2653-8583 – www.fidalgoleiloes.com.br