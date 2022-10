Palestra de Design Biofílico e Feng Shui Clássico acontece em São Bento do Sapucaí

Com: Denize Barsted, monja Taoísta iniciada em Taiwan, em 1991, e Designer Ambiental, formada pela PUC/RJ em 1992. Trabalha com Design Biofílico e Feng Shui Clássico, através de capacitação, consultoria e projetos, desde 1998, tendo ministrado cursos no IAB/RJ e realizado projetos para algumas empresas multinacionais.

Seu trabalho de Biofilia também abrange caminhadas na Natureza proporcionando a contemplação e a vivência de Princípios filosóficos/espirituais, através do “Banho de Floresta”, Retiros Detox, e a prática da Alimentação Curativa Plant Based. É proprietária das empresas BN Design Ambiental e Suco Verde Vivo. Vive na Serra da Mantiqueira, entre idas e vindas, desde o início dos anos 90.

Local da palestra:

Casa da Cultura Miguel Reale – São Bento do Sapucaí/SP – Serra da Mantiqueira

Data: 27/10/2022 – 5ª feira – 19h

Público: Aberta ao público em geral e interessados no assunto, mas com foco especialmente nos profissionais da construção, como arquitetos, bioconstrutores, engenheiros, paisagistas, designers e decoradores.

Objetivo: Explicar o que é Design Biofílico e Feng Shui Clássico, ilustrar alguns de seus Princípios, como essas técnicas se integram, quais são os benefícios para os clientes, profissionais da área, empresas, colaboradores, municípios e população, ao se realizar projetos assim, além de compartilhar informações básicas que já podem ser inseridas na criação desses projetos.

Palestra gratuita, não é necessária inscrição.

Contato e informações:

@denizebarsted

@bndesignambiental

Whatsapp: 18 99630-1671