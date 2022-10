Parimatch APK para Android e IOS | Melhor Aplicativo de Apostas

A Parimatch vem agradando seus clientes com a qualidade e comodidade de sua plataforma de apostas online há mais de 25 anos. Agora, as apostas esportivas e os cassinos foram transferidos diretamente para o seu telefone! Nesta análise, você receberá informações sobre o aplicativo móvel Parimatch, que está disponível para usuários Android e usuários de iOS. Vamos falar sobre os prós e contras deste aplicativo, seu design e funcionalidade, comparar o aplicativo e a versão móvel do site e muito mais.

Revisão do aplicativo Parimatch Brasil

E então, para começar, vejamos alguns dos prós e contras do apk móvel Parimatch:

Prós Contras Grátis para download; Nenhum bônus de download do aplicativo. Não ocupa muito espaço; Perfeitamente otimizado para dispositivos móveis; Suporta idiomas como Português, Telugu, Bengali e Marathi; Interface conveniente sem elementos desnecessários; Acesso a todas as funcionalidades do serviço Parimatch;

O aplicativo móvel da Parimatch é uma excelente oportunidade para quem tem o hábito de fazer apostas esportivas ou jogar em casinos online. O aplicativo funciona de forma bem fluída e rápido. Você não precisa atualizar constantemente a página, como no site oficial, o que reduz o consumo de tráfego e permite usar o Parimatch de qualquer lugar do mundo onde se tenha acesso a Internet.

A aplicação é feita nas cores clássicas da Parimatch – preto, branco e amarelo. O design do aplicativo está bem desenvolvido e elementos e anúncios desnecessários foram removidos. Só você, apostas esportivas e cassino. Isso, por sua vez, também reduz os custos de tráfego e faz com que o aplicativo funcione muito mais rápido.

Os usuários brasileiros ficarão surpresos com o suporte a idiomas como Português, Telugu, Bengali e Marathi. Claro, o aplicativo suporta inglês, se você preferir. Você pode depositar e sacar ganhos em reais, usando praticamente qualquer método de recarga de carteira. Entre os métodos de pagamento e recarga de carteira fornecidos, estão: New PayTM, Jeton Wallet, Netbanking, PayTM e cartão Astropay.

No aplicativo, assim como no site oficial, você encontra uma enorme seleção de esportes e diversos tipos de apostas. Um sistema de navegação bem projetado ajudará você a encontrar quase todas as partidas em que estiver interessado e a fazer apostas nelas com as melhores probabilidades. Você pode assistir a transmissões ao vivo das partidas de seu interesse diretamente no aplicativo.

Uma vasta seleção de jogos de casino online e jogos de mesa, cada um com um design individual e acompanhamento musical, irá mantê-lo entretido enquanto espera que as suas apostas saiam. E o serviço de suporte responsivo, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, irá ajudá-lo a qualquer momento. Afinal, o acesso a ele também está no aplicativo móvel.

Como baixar o aplicativo

Para usufruir de todas as vantagens e funcionalidades da aplicação Parimatch, você primeiro deve baixar. Todo o processo não levará mais de 5 minutos. Antes de baixar o aplicativo, abra as configurações do seu dispositivo móvel e permita downloads de fontes desconhecidas. Como a política de jogos de azar do Google não permite o download do aplicativo diretamente do Play Market, os usuários do sistema operacional Android precisam:

Abrir o site https://parimatchh.com.br/app/ da Parimatch em seu dispositivo, seja um celular ou tablet; No topo da página, você encontrará um banner com um aplicativo para celular, clique nele; Baixe o aplicativo; Abra o arquivo baixado e instale-o; Uma vez instalado, um atalho para o aplicativo aparecerá na tela.

Os usuários do sistema operacional iOS podem seguir o mesmo caminho ou baixar o aplicativo oficial da App Store. Por favor, baixe o aplicativo apenas do site oficial da Parimatch, só lá é verificado e não contém vírus.

Requisitos de sistema

Sistema operacional Android 5.1 ou IOS; Memória de acesso aleatório 1 Gb; Processador 1,2GHz; Espaço de memória 100 Mb;

Como registrar

O próximo ponto importante, após a instalação do aplicativo, é passar pelo processo de registro e criar uma conta pessoal. Uma conta pessoal é um elemento necessário de qualquer plataforma de apostas. O sistema conecta com ele as operações realizadas no site, sejam apostas, jogos em cassino ou transações em dinheiro. Você pode se cadastrar tanto no site oficial quanto no próprio aplicativo móvel. Assim, para se registar e tornar-se membro de pleno direito da comunidade Parimatch, siga os seguintes passos:

No canto superior direito do site oficial da Parimatch, encontrará o botão “Sign Up”, clicando no qual se abrirá uma janela de registo. aberto na sua frente; Aqui você precisa inserir seus dados pessoais, incluindo seu país; Em seguida, você precisa definir uma senha adequada aos requisitos do site e inserir um código promocional, se tiver; Confirme que você tem 18 anos ou mais e que leu e concorda com os termos e condições de uso. “Registro”!

Se você deseja se registrar no aplicativo, basta abrir o próprio aplicativo e o formulário de registro estará na sua frente. Agora, para obter acesso total a todas as funcionalidades do Parimatch, resta apenas passar na verificação.

Como passar na verificação

Este item não é necessário para apostar em esportes ou visualizar informações no site ou aplicativo. No entanto, para retirar seus ganhos, você precisa verificar sua identidade. O processo de identificação é necessário para confirmar que você é uma pessoa real, não um robô e que tem 18 anos. E assim, para passar com sucesso na verificação, você precisa:

Abra o aplicativo Parimatch e vá ao seu perfil, aqui você precisa inserir suas informações pessoais. Recomendamos que você insira apenas informações válidas;

Anexe uma foto ou digitalização de sua identidade para confirmar sua identidade, tanto o passaporte quanto a carteira de motorista são adequados como documento.

A plataforma de apostas online Parimatch é uma organização oficial que opera dentro da lei e com base em uma licença de Curaçao. Isso significa que você não deve se preocupar com a segurança de seus dados, a administração da Parimatch não os transferirá para terceiros.

Apostas Desportivas com Parimatch

No aplicativo, assim como no site oficial, você encontra uma enorme seleção de esportes e vários tipos de apostas. Mais de 25 esportes diferentes estão disponíveis para os usuários da plataforma de apostas online Parimatch. Você pode apostar em partidas desses esportes e assistir a transmissões ao vivo em um jogador conveniente diretamente no aplicativo. O jogador tem muitos esportes clássicos em seu arsenal, como futebol, basquete, vôlei, tênis, hóquei, etc. Os apostadores brasileiros podem curtir as partidas de seus times favoritos de críquete e kabaddi.

Os apostadores de todo o mundo estão satisfeitos com a ampla variedade de disciplinas de esportes cibernéticos oferecidas. O arsenal do jogador inclui jogos populares como Dota 2, League of Legends, Counter-Strike, Valorant, etc. Aposte tanto em ligas mundiais quanto em torneios e campeonatos brasileiros locais. Parimatch também oferece uma seleção bastante grande de disciplinas esportivas virtuais. No aplicativo, você pode apostar em corridas de cavalos virtuais, futebol, corridas, corridas de cães e muitas outras.

No aplicativo, assim como no site, estão disponíveis diversos tipos de apostas. Vamos analisar três principais: Single, Express e System. Simples é um tipo de aposta em que um jogador prevê o resultado de uma partida ou torneio. Ganhar em tal aposta depende das probabilidades para esta partida. Se o jogador prever o resultado incorretamente, a aposta é considerada perdida.

Express é um tipo de aposta em que o jogador prevê o resultado de várias partidas da mesma série de uma só vez. Os ganhos dessa aposta são a soma das probabilidades de cada partida individual na aposta Expressa. Se o resultado de pelo menos uma partida for previsto incorretamente, todo o Expresso será considerado perdido.

Sistema é uma aposta que um jogador faz escolhendo de três a 16 apostas em eventos independentes e ganha se o número de resultados for escolhido corretamente. A estrutura do Sistema é próxima das apostas Express. Os ganhos dependem da soma das probabilidades das partidas selecionadas. O jogador ainda pode ganhar a aposta mesmo se uma das partidas for prevista incorretamente.

Primatch de casino online

O cassino no aplicativo móvel Parimatch é apresentado em 4 tipos: Cassino ao vivo, Slots, jogos de TV e jogos instantâneos. O Live Casino é um cassino clássico, quase como na vida real, pois você jogará com um crupiê ao vivo online. Bacará, blackjack, pôquer, roleta e muitas de suas variedades. Há também uma seção com jogos exclusivamente em Português.

Os caça-níqueis são máquinas de jogo que possuem carretéis e um placar que mostra a combinação vencedora de símbolos. Como resultado do jogo, o jogador tem a chance de receber uma quantia que excede o tamanho da aposta várias vezes. O aplicativo móvel Parimatch oferece uma grande variedade de slots com um design exclusivo e música divertida.

A qualquer momento, você pode fugir da rotina de apostas e jogar emocionantes jogos de TV. Os jogos de TV são fornecidos pelos melhores provedores de cassino ao vivo do mundo. Anfitriões altamente qualificados e tecnologia moderna esperam por você neste modo. E, finalmente, a plataforma de apostas online Parimatch oferece aos seus usuários a oportunidade de mergulhar em jogos instantâneos completos.

Versão móvel do site

Se você não deseja baixar e instalar nada, ou se raramente usa o serviço Parimatch, pode fazer uma aposta usando a versão móvel do site oficial da plataforma de apostas. Para fazer isso, você só precisa fazer login no site. A versão mobile do site oficial tem uma série de vantagens:

Você não precisa perder tempo baixando o app Parimatch;

Não ocupa espaço na memória do seu aparelho;

Anonimato.

A interface da versão do navegador se ajusta automaticamente ao tamanho da tela do seu dispositivo, portanto, as apostas serão tão convenientes quanto no aplicativo. No entanto, a versão móvel é um pouco inferior ao aplicativo em termos de velocidade e qualidade de design.

Serviço de suporte

Uma das vantagens do aplicativo mobile é que, assim como na versão desktop, ele tem acesso ao serviço de suporte. O serviço de suporte está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Procure ajuda ou peça conselhos a qualquer momento conveniente em seu idioma nativo. Você pode fazer isso de várias maneiras:

Papo online. No aplicativo, assim como no site oficial, você encontrará um bate-papo online com um funcionário do suporte que o ajudará a resolver seus problemas relacionados à plataforma;

Redes sociais. Descreva seu problema para o bot especial Parimatch telegMemória de acesso aleatório ou converse com o serviço de suporte no Viber e WhatsApp;

E-mail. Envie um e-mail para [email protected] detalhando seu problema e anexando uma captura de tela, se necessário.

PERGUNTAS FREQUENTES

Eu tento abrir o aplicativo, mas recebo um erro “Não é possível abrir o aplicativo”. O que devo fazer?

Antes de tudo, tente reiniciar o aplicativo. Se isso não ajudar, exclua o aplicativo e instale-o novamente. Atualize o software relevante e verifique se não há conflito com outros aplicativos. Se nenhuma dessas soluções funcionar, entre em contato com nossa equipe de suporte.

O aplicativo tem uma barra/botão de pesquisa?

Sim, está localizado diretamente na primeira tela.

Isso torna mais fácil para você pesquisar esportes ou eventos de seu interesse ou encontrar a categoria de cassino certa para você.

Meu depósito não foi bem-sucedido, vou receber um reembolso?

Sim. No prazo de 5 dias úteis, deve ser creditado na sua conta ou devolvido à sua conta bancária. Normalmente, leva menos tempo, verifique o saldo da sua conta ocasionalmente.