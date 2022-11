Consumidor prioriza segurança digital e proteção de dados pessoais na hora de viajar, diz estudo The Future of Payments 2025

A segurança digital e a proteção de dados pessoais são uma prioridade para o consumidor na hora de viajar. É o que aponta o estudo The Future of Payments 2025, da Worldpay from FIS, empresa líder global em tecnologia financeira e meios de pagamento. A pesquisa, que aborda a adoção de novas tecnologias nos meios de pagamentos para o setor de viagens, entre outros pontos, revela que 71% dos consumidores no mundo se preocupam com hackers e ataques cibernéticos. Além disso, um em cada quatro consumidores globais já passaram por alguma experiência de fraude cibernética no último ano.

“O levantamento indicou que 67% dos consumidores globais desejam decidir como e quais dados são compartilhados online, ou seja, isso já mostra que a sociedade está cada vez mais seletiva e atenta na hora de realizar um pagamento”, comenta Juan Pablo D´Antiochia, vice-presidente sênior da Worldpay from FIS para a América Latina.

A previsão é que a confiança baseada em blockchain – mecanismo de banco de dados avançado que permite o compartilhamento transparente de informações na rede de uma empresa – aumentará a transparência e a eficiência de transações, além de eliminar intermediários à medida em que o movimento em direção às finanças e transações descentralizadas cresce. Apesar da volatilidade significativa em 2021, o mercado DeFi (conjunto de produtos e serviços financeiros) disparou 335%, chegando a US$ 85 bilhões, o que comprova sua exponencial importância no mercado e que traz mais democratização para o dinheiro.

O acesso biométrico ou autenticação fornecida pelo corpo – impressões digitais, digitalização de íris ou reconhecimento facial – tem se tornado uma solução de pagamento preferível em detrimento a pins e senhas, considerados menos seguros. Para se ter uma ideia, 86% dos consumidores dos Estados Unidos estão interessados em usar a biometria para verificar sua identidade ou fazer pagamentos.

O levantamento da Worldpay from FIS destaca as principais tendências que moldam o futuro dos pagamentos. O estudo foi realizado em parceria com a agência de inteligência de tendências globais Stylus e contempla os principais fatores macro, nuances demográficas e novos costumes que definirão o futuro dos pagamentos para o consumidor do setor de viagens de amanhã e para as marcas que os atendem.

Sobre a FIS

