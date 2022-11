Copacabana Palace Celebra Réveillon 2023

O Copacabana Palace, A Belmond Hotel, irá promover mais uma edição de sua tradicional festa de Réveillon para comemorar a chegada de 2023, ano em que o hotel completará 100 anos. O Réveillon mais desejado da cidade será o primeiro grande evento de uma extensa agenda de comemorações para o centenário de um dos hotéis mais icônicos do mundo.

O tema “White & Gold” acompanha a tradição brasileira de usar roupas brancas na virada do ano, e o dourado representa o brilho, a sofisticação e o glamour do Copa. A decoração, assinada por Patrícia Vaks, trará muitas flores e luz para os salões e piscina, principal ambiente da festa deste ano. “O Copa já é lindo por si só, por isso, quero trazer ainda mais elegância e leveza para o ambiente, sem descaracterizar a essência maravilhosa do hotel”, revela Patrícia.

Toda a animação da data combinada com atrações exclusivas garantirão momentos inesquecíveis para o Réveillon 2023. As bandas “Jazz com Bossa” e “Studio Pop” irão se apresentar nos salões para dar as boas vindas aos convidados. A banda “100 do Copa”, atração que estará presente nas várias celebrações do centenário, também fará seu show durante a noite. Após a virada, a festa se concentrará ao redor da piscina e contará com DJs ao vivo até o amanhecer. Os DJs Ronnie Borges e Marisa D’amato já estão confirmados na programação.

Para uma virada do ano mais gastronômica, Nello Cassese, chef executivo do hotel e diretor de culinária de todas as propriedades Belmond na América do Sul, além de chef do Cipriani, desenvolveu um cardápio exclusivo para a noite. O estrelado restaurante italiano, oferecerá um menu de oito etapas com proposta fresh and citric, sendo um dos destaques a “Ostrica”, uma entrada refrescante de ostra com limão siciliano e maçã verde. Outro prato que promete surpreender é o “Faraona”, um preparo de galinha-d’angola, foie gras, figo e vinagre balsâmico. Já os fãs de carne vermelha vão se deliciar com o “Wagyu A5”, receita que leva alcachofras, queijo mascarpone e o nobre filé de Wagyu, entre outras opções.

O restaurante Pérgula, comandado pelo chef João Melo, oferecerá um buffet diversificado que contará com uma estação fria – incluindo diferentes preparos de salmão, foie gras, tender, roast beef, entre outros; uma estação de massas e risotos; charcutaria e seleção de queijos e pães artesanais; saladas e grelhados; além dos pratos principais com receitas tradicionais de Réveillon. Para fechar com chave de ouro, dentre as variadas opções de sobremesa, destaque para o mil folhas de baunilha e amarena.

Para a festa nos salões, o menu elaborado pela cozinha de banquetes do hotel vai contar com pães artesanais, estação fria com charcutaria e queijos selecionados, saladas e uma seleção de preparos frios com carnes, peixes e frutos do mar. Já a estação quente terá sabores bem aromáticos, como o “leitão com mostarda e alecrim”, o “carré de cordeiro com crosta de pistache e gel de hortelã” e as “mini raízes ao perfume de cumaru”. O serviço contará com mais de 15 opções de sobremesas, com destaque para o “ópera de café com laranja e castanha de baru” e “choux cream de Romeu e Julieta”. Para acompanhar o extenso cardápio gastronômico, os convidados poderão desfrutar de ótimas opções de bebidas premium, entre cervejas, vinhos, champagne e destilados, além das opções não alcoólicas.

Para aqueles que desejam aproveitar a ocasião para ter uma experiência completa no palácio à beira-mar mais deslumbrante do Rio de Janeiro, o hotel oferece um pacote para duas pessoas com quatro noites de hospedagem, que inclui café da manhã e um convite por hóspede para a festa de Réveillon (ceia incluída) a partir de R$37.920,00 em Apartamento Superior (taxas inclusas).

Ceia de Réveillon Restaurante Pérgula: R$3.950 + 10% por pessoa (buffet especial com bebidas incluídas)

Ceia Réveillon Restaurante Cipriani: R$4.500 + 10% por pessoa (menu degustação com bebidas incluídas)

Festa nos Salões: R$ 3.950 + 10% por pessoa (Buffet especial com seleção premium de bebidas, música ao vivo no Golden Room e DJ na piscina)

Festa da Piscina: R$ 2.625 + 10% por pessoa (Open Bar com bebidas premium, seleção drinks, serviço de Champagne VC. Open Food após a queima de fogos)

Para mais informações e reservas acesse o site , entre em contato pelos telefones (21) 2548-7070 / (21) 3500-0292 ou através dos e-mails [email protected] e [email protected]

