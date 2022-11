Mantiqueira Restaurant Week acontece de 17 de novembro a 17 de dezembro de 2022

Restaurant Week, o maior festival gastronômico da América Latina, sobe a serra em parceria com a Associação Cozinha da Mantiqueira.

Com o apoio da Secretaria de Turismo e Convention Bureau de Campos do Jordão e do Chris Park Hotel, a 1ª edição da Mantiqueira Restaurant Week tem início no próximo dia 17 de novembro e vai até 17 de dezembro. Com o tema “SABORES DA MANTIQUEIRA”, o festival vem fortalecer a identidade gastronômica da região assim como toda a cadeia produtiva.

A ideia é proporcionar ao público uma imersão nos insumos locais. “Os cardápios desta edição da RW foram elaborados com técnica e ousadia, substituindo as receitas clássicas por sugestões que falam a nossa língua, com base em nossas raízes gastronômicas e culturais. Da entrada ao prato principal, até a sobremesa, sim, será uma experiência sensorial ímpar”, enfatizou Léo Barbosa da Restaurant Week Brasil.

O chef de cozinha Anderson Oliveira, Presidente da Associação Cozinha da Mantiqueira, parceira do evento, que reúne os principais restaurantes da Serra, é também o principal defensor dos produtores da região, que oferecem insumos de alta qualidade e que hoje são utilizados em criativos pratos. “Truta, queijos, pinhão, tomate de árvore, café, azeites frescos, cogumelos, geleias, cervejas artesanais, vinhos, cachaças, são exemplos da riqueza do terroir da Mantiqueira, que são valorizados nas mãos dos chefs em preparos contemporâneos, mas com identidade regional”, explica.

A Restaurant Week convida os chefs a se debruçarem nas bases da gastronomia e somarem sua criatividade para fazerem verdadeiras obras primas com suas receitas, trazendo originalidade e atratividade aos pratos. Assim, durante o evento, restaurantes de Campos do Jordão, Santo Antonio do Pinhal e São Bento de Sapucaí preparam um menu especial, temático, de três etapas com entrada, principal e sobremesa com harmonizações diferenciadas para levar as pessoas a vivenciarem novas experiências em torno da mesa, em uma grande conexão com os sabores da região.

Há duas categorias de menus: Premium e Diamond, um detalhe a ser consultado através do site https://maitredigital.com.br/perwpresencial. Todos incluem entrada, prato principal e sobremesa. Os valores variam entre R$79,90 e R$139,00.

Premium – Almoço R$ 79,00 / Jantar R$99,00

Diamond – Almoço R$ 99,00 / jantar 139,00

A cada menu vendido um valor de R$1,00 (um real) será destinado à Instituição Casa Rainha da Paz, em Campos do Jordão, que faz parte das Obras Sociais Nossa Senhora Achiropita, do bairro do Bexiga, em São Paulo.

Participam do evento os restaurantes:

Em Campos do Jordão: Alquimia (Hotel Serra da Estrela). Alto da Brasa (Parque da Cerveja), A.R.T BBQ, Bella Vista (Hotel Chris Park), Bam Bam Café, Cantina Nonna Mimi, Caras de Malte – Restaurante e Cervejaria, Don Macedo, Dona Chica, Elio Cucina, La Gália, Mercearia Campos, Penacchi (Hotel Toriba) Play Pub-Cervejaria Campos do Jordão, Vemaguet67 – Restaurante e Microcervejaria, Villa Gourmet e Villa Montese.

Em Santo Antonio do Pinhal: Donna Pinha.

Em São Bento de Sapucaí: Vinícola Villa Santa Maria.

A Brasil Restaurant Week está presente em mais de 20 cidades brasileiras e é um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos do mundo. “ Entre nossos objetivos, estão a criação de oportunidades e a promoção do acesso à boa gastronomia, movimentando e aquecendo o mercado em um período de baixa sazonalidade. Desejamos proporcionar bons momentos aos apreciadores da boa gastronomia”, afirma Fernando Reis, idealizador da Restaurant Week no Brasil.