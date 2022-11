Natal Iluminado em São José dos Campos traz Papai Noel, caravanas e sessões de cinema

Dezembro está chegando, e com ele o período de festas de fim de ano. Para celebrar essa época e deixar a cidade toda em clima natalino, a Prefeitura de São José dos Campos preparou atrações muito especiais em mais uma edição do Natal Iluminado, com apoio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e Associação Comercial e Industrial.

Neste ano, a programação estreia com a abertura da Casa do Papai Noel, no dia 7 de dezembro, às 19h30, na Praça Afonso Pena, no Centro. Na mesma noite, saem os primeiros passeios das Caravanas de Natal, que levam a magia da festa a todas as regiões, com três ônibus especialmente decorados com luzes LED e, claro, a presença do personagem natalino. As inscrições começam na sexta-feira (2), às 10h30, e poderão ser feitas no site da Prefeitura ou pelo 156.

As atividades do Natal Iluminado contam ainda com o Cinema nos Bairros, que vai de 7 a 20 de dezembro, com sessões em escolas municipais e poliesportivos, sem necessidade de inscrição prévia. Basta comparecer ao local com 15 minutos de antecedência.

Além desses eventos, a Fundação Cultural traz apresentações no Pátio do Museu, Palco da Praça Afonso Pena e Largo São Benedito.