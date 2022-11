Taubaté tem opção de hotel pet friendly

Um levantamento recente da plataforma Booking.com indica que os turistas brasileiros procuram destinos e acomodações que recebam bem seus animais de estimação. De acordo com a pesquisa, 46% do público avalia se o local é pet friendly antes de planejar uma viagem.

Repleta de parques e atrações ao ar livre, a cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, abriga vários lugares perfeitos para quem viaja com pets. Os amigos peludos também são muito bem-vindos no Ibis Styles Taubaté, hotel que oferece conforto e infraestrutura completa na região.

Os visitantes podem passear com seus bichinhos (no colo, usando guias ou em caixinhas de transporte) em todos os espaços sinalizados como pet friendly. Uma das vantagens é que o hotel tem uma boa área verde, onde é possível caminhar e brincar com os bichinhos.

O Ibis Styles permite um pet por apartamento. São aceitos cães e gatos sociáveis de até 15 kg.

O tutor deve apresentar a carteira de vacinação do pet (a antirrábica deve ter sido aplicada há pelo menos 30 dias e num período menor que um ano) e assinar um termo de responsabilidade no momento do check-in. Além disso, é necessário pagar uma taxa diária de R$ 50 (mais impostos) e cumprir algumas regrinhas básicas de boa convivência, como limpar dejetos e acalmar o animal caso ele faça muito barulho.

A infraestrutura para hóspedes humanos inclui ainda piscina, academia, campo de futebol e parquinho. O hotel também é conhecido pela ótima gastronomia do restaurante principal, que serve delícias como massas e pizzas, e pelos drinques preparados pela equipe do bar My Way.

Mais informações podem ser obtidas em www.ibisstylestaubate.com.br e nas redes sociais pelo perfil @ibis_stylestaubate.