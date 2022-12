Ceia de Natal 2022 e Réveillon 2023 em Campos do Jordão Saiba Onde Ir

Faltam poucos dias para o Natal 2022 e Réveillon 2023, sem dúvida alguma, dois dos momentos mais importantes para celebrar e confraternizar. Campos do Jordão a cada ano, vem se consolidando como destino especial para todos que desejam desfrutar desses dois momentos tão significativos.

A atmosfera tranquila e o clima fresco de Campos do Jordão, são ingredientes perfeitos para esse período, e foi pensando justamente nisso, que aproveitamos para trazer dicas de onde celebrar a ceia de natal e réveillon em Campos do Jordão.

Dicas para Ceia de Natal 2022 e Réveillon 2023 em Campos do Jordão

1 – Restaurante Festival Della Pasta

O Festival Della Pasta, proporciona uma verdadeira viagem gastronômica pela Itália em Campos do Jordão, os destaques são as massas artesanais de farinha de sêmola de grano duro. Com ambientes aconchegantes a casa fica em uma localização privilegiada em Vila Capivari, atrás da igreja São Benedito no centrinho turístico.

O Restaurante Festival Della Pasta, irá oferecer ceia de natal e réveillon, para o natal o valor é de R$ 259 por pessoa e o réveillon R$ 359 por pessoa, não estão inclusos bebidas e taxa de serviço, crianças até 10 anos, o prato infantil sai por R$ 100. O jantar será acompanhado de música ao vivo, o couvert artístico é de R$ 20 por pessoa.

Informações e Reservas:

Telefone/WhatsApp: (12) 3663-7300

Endereço: Av. José Manoel Gonçalves, 160 – Vila Capivari

Confira o Cardápio do Natal e Réveillon do Festival Della Pasta

2 – Hotel Vila Inglesa

Um verdadeiro ícone da hotelaria de Campos do Jordão, o hotel Vila Inglesa abre as suas portas para proporcionar uma celebração especial neste natal e réveillon. Será possível, até mesmo para os não hóspedes, aproveitar de uma noite com muito requinte e sofisticação.

Um verdadeiro ícone da hotelaria de Campos do Jordão, o hotel Vila Inglesa abre as suas portas para proporcionar uma celebração especial neste natal e réveillon. Será possível, até mesmo para os não hóspedes, aproveitar de uma noite com muito requinte e sofisticação.

O valor para a ceia de natal é de R$ 720 por pessoa e o réveillon R$ 840, crianças até 5 anos é cortesias, e de 6 a 12 anos, paga meia. A celebração começa a partir das 19h e vai até as 22h, com música ao vivo no balanço da banda Nina.

Informações e Reservas:

Telefone/WhatsApp: (12) 3669-5000

Endereço: Av. Mariane Baungart, 3400 – Vila Inglesa

3 – Restaurante Alquimia

O Restaurante Alquimia, convida você a desacelerar o ritmo do dia-a-dia e saborear um pouco da gastronomia por meio de todos os sentidos. Com ambiente amplo e aconchegante o Restaurante recebe você para experiência gastronômica que reverencia o bem estar e a sustentabilidade. Celebre noites especiais com o melhor da gastronomia 100% vegetal.

Localizado no Hotel Serra da Estrela, o Alquimia é o primeiro restaurante vegano de Campos do Jordão. Aqueles que optarem em celebrar o Natal e Réveillon no restaurante, poderão contar um um cardápio especial e 100% vegetal.

Para o natal o valor é de R$ 275 por pessoa, já o réveillon o valor é de R$ 375 por pessoa, as bebidas não estão inclusas, e crianças até 12 anos pagam meia. A ceia está programada para iniciar às 21h30 e vai até as 0h30, como música ao vivo.

Informações e Reservas:

Telefone/WhatsApp: (12) 3669-8000

Endereço: Av. Dr. Mário O. Rezende, 160 – Vila Capivari

4 – Mercearia Campos

O Mercearia Campos é um dos mais tradicionais restaurantes de Campos do Jordão, localizado na esquina mais charmosa da cidade, em Vila Capivari, o mercê inaugurado em 2001, conta com um ambiente exclusivo e aconchegante.

Aberto todos os dias, o restaurante tem o Réveillon mais animado de Campos do Jordão, para celebrar a chegada de 2023, o mercê preparou um cardápio especial. Os valores para o lote inicial é a partir de R$ 160, está incluso no valor música ao vivo, coquetel de boas-vindas, brindes e decoração, para trazer boa sorte para o novo ano, a casa irá servir a tradicional lentilha como entrada.

Informações e Reservas:

Telefone/WhatsApp: (12) 99665-8588 (das 9h às 21h)

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 130 – Vila Capivari

5 – Restaurante Pontremoli

O Restaurante Pontremoli, combina grandes clássicos da alta gastronomia italiana a uma decoração charmosa e aconchegante. Eleito por diversas vezes com um dos melhores restaurantes do país, de acordo com os viajantes do tripadvisor, o Pontremoli oferece uma experiência única em Campos do Jordão.

Localizado na Pousada Alto da Boa Vista, o restaurante irá oferecer uma ceia natalina aos visitantes no dia 24 de dezembro, a partir das 20h30, quem participar tem o direito de aproveitar uma deliciosa mesa de frutas, uma taça de espumante de boas-vindas, a entrega de presentes pelo Papai Noel, fotos com o mascote Win, jantar de cinco tempos, além da cerimônia de Natal tradicional da família Contipelli. O valor da ceia de natal no Pontremoli é de R$ 685 por pessoa, mais 15% de taxa de Serviço.

Para o Réveillon 2023, o restaurante também oferecerá uma celebração especial, com um cardápio diferenciado, o valor da ceia de Réveillon é de R$ 800 por pessoa, mais 15% da taxa de serviço.

Informações e Reservas:

Telefone/WhatsApp: (12) 99794-1213

Endereço: Rua das Hortências, 605 – Alto da Boa Vista

6 – Restaurante Lagália

Com ambiente acolhedor e aconchegante, típico da montanha, o Restaurante Lagália oferece uma culinária especial, a casa se tornou referência em carnes exóticas em Campos do Jordão, além dos clássicos fondues e trutas.

O Restaurante Lagália, está localizado no centrinho turístico de Vila Capivari, na Avenida Macedo Soares. O restaurante conta com um cardápio especial para o natal e réveillon os valores estão disponíveis mediante consulta.

Informações e Reservas:

Telefone/WhatsApp: (12) 3663-2993

Endereço: Av. Macedo Soares, 340 – Vila Capivari

7 – Restaurante Toribinha

O Toribinha Bar & Fondue, é um ótimo lugar para se apreciar uma fondue ou outros pratos igualmente deliciosos como a raclette. Acompanhados pela excelente carta de vinho do restaurante, é uma experiência bem recomendada.

O restaurante foi eleito várias vezes, por revistas especializadas, como a melhor fondue das montanhas e melhor ambiente para ir a dois na região. Para a celebração do Natal deste ano de 2022 o Toribinha, está com uma programação toda especial, que terá início as 19h30 com apresentação musical – Piano e Violino, temas clássicos, natalinos jazz standards, bossa nova e sucessos da música internacional.

A chegada do papai noel, está prevista para as 20h30, e a ceia de natal tem seu início, a partir das 21h e vai até as 01h. O valor é de R$ 770 por pessoa e criança de 7 à 12 anos, R$ 385 – bebidas inclusas: água, sucos, refrigerantes, chá e café.

Informações e Reservas:

Telefone: (12) 3668-5000 | WhatsApp: (12) 3668-5008

Endereço: Av. Ernesto Diederichsen, 2962

8 – Restaurante Ludwig

Um dos mais conceituados restaurantes de Campos do Jordão. Ambiente romântico e aconchegante perfeito para casais e famílias. Inaugurado em 1999, o Ludwig Restaurant abriu suas portas para receber o qualificado e exigente público que frequenta a cidade, oferecendo uma experiência gastronômica memorável, na qual cada prato se assemelha a uma obra de arte.

Sinônimo de requinte e sofisticação, o restaurante Ludwig é um pedacinho dos Alpes Suíços em Campos do Jordão, e para celebrar esse Natal 2022 e Réveillon 2023 em grande estilo, o restaurante elaborou um cardápio especial para as datas.

O valor da ceia de Natal é de R$ 758,70 por pessoa (bebidas não inclusas), crianças de 0 a 7 anos cortesia (exceto bebidas), para crianças de 8 a 12 anos o valor é de R$ 303,48, e para o Réveillon o valor é de R$ 943,70 (bebidas não inclusas) por pessoa, crianças de 0 a 7 anos cortesia (exceto bebidas) e para crianças de 8 a 12 anos o valor é de R$ 377,48.

Informações e Reservas:

Telefone/WhatsApp: (12) 3663-5111

Endereço: Rua Aristides de Souza Mello, 50 – Vila Capivari

9 – Restaurante Alto da Brasa

Trazendo um novo conceito de restaurante em Campos do Jordão, o Alto da Brasa tem uma proposta incrível com base nos grelhados, localizado dentro do Parque da Cerveja em Campos do Jordão, o espaço que se diferencia pelo charme de seus ambientes, tem uma área externa ampla e aconchegante.

Uma experiência incrível te espera no Restaurante Alto da Brasa para receber o novo ano, com mesa de antepastos e um buffet que contempla sabores e receitas imperdíveis, além de deliciosas sobremesas e bebidas.

Na noite de 31 dezembro, das 20h à 1h, celebre a chegada de 2023 com um jantar exclusivo, em um ambiente aconchegante e sofisticado.

Informações e Reservas:

Telefone/WhatsApp: (12) 99670-3699

Endereço: Estr. Mun. Paulo Costa Lenz Cesar, 2150 – Alto Lajeado