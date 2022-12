Hotel Fazenda Mazzaropi lança parque aquático

O Hotel Fazenda Mazzaropi, referência para famílias com crianças e localizado em Taubaté (SP), inaugurará nos próximos dias um parque aquático e uma área com cinco quadras de beach tennis. As novidades fazem parte do projeto de expansão iniciado em 2021, que incluiu brinquedos no parque central e a ampliação da fazendinha, com uma estrutura para carneirinhos.

O novo complexo aquático conta com paisagismo e cenografia deslumbrantes. Uma de suas atrações é uma piscina infantil com 40 cm de profundidade, prainha, cinco escorregadores de diferentes tamanhos, jatos e um balde gigante que despejará água de tempos em tempos fazendo a alegria da criançada.

Também há um rio lento com 130 metros de extensão e 1 metro de profundidade, em que, com boias, os hóspedes poderão atravessar um bosque, uma cascata e jatos e ainda curtir a paisagem do hotel. O espaço conta ainda com confortáveis cabanas privativas e dois espelhos d’água.

Completam a estrutura uma prainha de areia com piscina, para os pequenos se sentirem no litoral, e uma piscina de bolhas com jatos, bancos e air blowers para os adultos desfrutarem momentos de profundo relaxamento.

O local possui ainda com um novo bar, que servirá petiscos e bebidas ao longo do dia. O parque aquático funcionará diariamente, exceto às quartas-feiras.

Para completar as novidades, também serão inauguradas cinco quadras de areia, que servem tanto para beach tennis quanto para vôlei. A ideia é agradar também os adultos.

Mais informações no site www.mazzaropi.com.br.