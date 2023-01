Turismo paulista terá crescimento de 7,8% em 2023

O desempenho do turismo paulista em 2023 será o maior dos últimos cinco anos, segundo projeção do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. A estimativa é de que a economia do setor cresça 7,8% em 2023. Com isso, o PIB do turismo paulista atingirá o valor de R$ 299,4 bilhões, destacando o Estado de São Paulo como o maior polo turístico do país.

O avanço se deve principalmente ao turismo doméstico. São esperados 45 milhões de turistas nacionais, estimulados por três grandes atividades: o turismo rodoviário, a hotelaria e o setor de bares e restaurantes, 1 milhão de turistas a mais em relação a 2019, último ano antes da pandemia.

O turismo internacional também irá se recuperar totalmente das perdas da pandemia. Em 2023, o Estado de São Paulo deve receber 2,3 milhões de turistas estrangeiros, contra 2,1 milhões de 2019. Assim, SP receberá 47,3 milhões de visitantes em 2023, superando os 46,1 milhões registrado em 2019.

Ao longo deste ano, os aeroportos registrarão 77 milhões de passageiros, na maior movimentação desde 2019, que registrou 76 milhões de passageiros, considerando voos domésticos e internacionais para os aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos. A ocupação dos meios de hospedagem chegará a 65,8% este ano, sendo 2,3 pontos percentuais acima de 2019; e o setor de bares e restaurantes deve crescer 8% em relação a 2022.

“O turismo paulista tem sido uma locomotiva econômica e de desenvolvimento social, com impacto em todo o país, gerando empregos e bem-estar”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

O crescimento do turismo traz impactos importantes para a economia do Estado. As empresas ligadas ao setor devem apresentar faturamento de R$ 90,1 bilhões em 2023, estimulando a criação de 60 mil novos empregos em atividades ligadas ao setor.

Uma série de ações efetivas serão ampliadas e aprimoradas nesta gestão. Entre elas, os investimentos de mais de R$ 500 milhões ao ano em infraestrutura nos destinos turísticos; um grande programa de divulgação do Estado, o SP pra Todos; e a criação de distritos turísticos para estimular o investimento. As iniciativas são resultado do plano estratégico 20-30, criado para orientar a tomada de decisões da Secretaria até 2030.

As estimativas do CIET foram feitas a partir de análise de dados da própria secretaria, da administração dos aeroportos de São Paulo, da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), da Fecomércio, da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), da Fundação Seade, da FIPE, da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH-SP), da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), do Ministério do Trabalho e da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo (CNC)