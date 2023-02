7 Passeios para curtir no Dia dos Namorados em Campos do Jordão

Campos do Jordão, é uma das cidades mais românticas do Brasil e muito procurada pelos casais apaixonados. E no Dia dos Namorados, este clima de romance fica ainda mais intenso.

Diferente dos outros países, no Brasil o dia dos namorados é comemorado no mês de junho, na Europa e nos Estados Unidos, o dia recebe o nome de: “Valentine’s day, isto é, “Dia de São Valentim” e é comemorado no dia 14 de fevereiro, já aqui no Brasil o dia é 12 de junho.

Curiosidade sobre o dia dos namorados no Brasil

No ano de 1949, João Dória (pai do ex-governador de São Paulo João Dória Jr.), empresário do ramo de publicidade, elaborou um programa comercial que estaria relacionado com a comemoração do dia dos namorados no Brasil.

O dia escolhido por Dória, no entanto, foi o 12 de junho, um dia antes da comemoração do dia de Santo Antônio, considerado o Santo Casamenteiro. Desde então, a data do dia 12 de junho segue sendo a data do dia dos namorados no Brasil.”

Dia dos namorados em Campos do Jordão

O frio e as paisagens de Outono compõem um ambiente perfeito, que aproxima os visitantes e convida para momentos agradáveis. Um romântico jantar a luz de velas ou um vinho a beira da lareira. Estes são programas que combinam com a cidade de montanha e aumenta ainda mais a sintonia dos casais.

Em Campos do Jordão existem vários restaurantes que oferecem uma atmosfera aconchegante, música ao vivo e pratos especiais para as noites frias da estação, como o tradicional fondue.

O visual também é perfeito para fazer um Ensaio Fotográfico como o casal que aparece entre as lindas paisagens de Campos do Jordão. Para completar este cenário, a charmosa arquitetura européia de Campos nos remete a belos filmes românticos e criam momentos que combinam com lindas as histórias de amor.

Passar a semana do Dia dos Namorados em Campos do Jordão é uma experiência inesquecível. É importante lembrar que existe bastante procura para este período. Então vale a pena fazer sua reserva nos Hotéis e Pousadas de Campos do Jordão.

E para aproveitar ainda mais este clima de romance, confira 7 Passeios para curtir no Dia dos Namorados em Campos do Jordão:

Parque Amantikir

Um dos atrativos turísticos mais visitados de Campos do Jordão. O Amantikir é um parque que possui um incrível trabalho de paisagismo. Com 700 espécies de plantas espalhadas por 60.000 m², sua estrutra inclui casa na árvore, um labirinto criado com plantas, fontes de água e muitos locais para contemplar e fazer lindas fotos em casal.

Parque Estadual de Campos do Jordão – Horto Florestal

Quem gosta de natureza vale a pena passar algumas horas aqui. Em meio a mata nativa, o Horto Florestal oferece diversas trilhas e riachos, que são excelentes para relaxar.

O local é ideal para fazer um piquenique romântico ou mesmo almoçar no restaurante do parque. Também é ótimo para fazer atividades ao ar livre como pedalar, praticar arvorismo ou somente caminhar entre os bosques e curtir a paisagem.

Museu Felícia Leirner

Um espaço belíssimo em que a natureza e a arte estão em harmonia. O Museu Felícia Leirner é um museu a céu aberto, onde grandes obras de arte estão espalhadas em um imenso jardim. O local também conta com uma rica programação, que inclui oficinas de arte e apresentações culturais. Anexo ao museu funciona o Auditório Cláudio Santoro, principal palco do famoso Festival de Inverno.

Bondinho de Campos do Jordão

Imagine passear em Campos do Jordão a bordo de uma autêntica automotriz inglesa. O passeio de bondinho é um dos atrativos mais tradicionais da cidade. Este charmoso trem cruza a avenida principal e faz uma viagem pelo tempo no balanço do trem. Esta é uma atração ideal para fazer a dois e apreciar os lindos cenários de Campos.

Teleférico

Subir uma montanha conduzido por uma cadeira presa por cabos de aço. Sem dúvida este é um dos passeios mais emocionantes de Campos. No alto do Teleférico dá pra contemplar as lindas paisagens da cidade com um frio na barriga. Ao final do trajeto, o Morro do Elefante surpreende com uma linda vista do centro turístico, que inclui as montanhas da Serra da Mantiqueira ao fundo.

Parque Tarundu

Que tal passar uma tarde em contato com a natureza e praticando diversas atividades? O Tarundu é um parque que oferece mais de 30 atrações, que garantem horas de diversão. Entre as atividades estão patinação no gelo, Passeios a Cavalo, Paintball Arco e Flecha, Bóia Cross, passeio de balão, entre outras. Para relaxar, o casal também pode almoçar no restaurante ficar admirando a vista do local.

Mirante Vista Chinesa (Belvedere)

Ponto de parada oficial antes de descer a serra e se despedir de Campos do Jordão, a vista chinesa oferece uma belíssima paisagem das montanhas. Ali muitos casais param para tirar fotos e degustar um saboroso caldo de cana com milho verde. A dica é apreciar o final de tarde e contemplar um inesquecível pôr do Sol entre as montanhas.