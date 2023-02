Commodities: a popularidade destes investimentos e a produção de pinhão em Campos do Jordão e na Serra da Mantiqueira

Uma das maneiras de ter sucesso nos investimentos é sempre diversificar a sua carteira de ativos. Por esse motivo, muitas pessoas têm procurado aplicar o seu dinheiro no mercado de matérias-primas.

Atualmente, devido à popularidade desses ativos financeiros como investimento, existem diversas plataformas que facilitam as transações neste mercado. Desse modo, é possível investir em inúmeras commodities negociadas em todo o mundo através de softwares seguros, projetados para oferecer facilidade e resultados favoráveis ao negociar online.

Embora seja mais comum associar o mercado de commodities a produtos como soja, carne e petróleo, a produção de matérias-primas tipicamente brasileiras, como o pinhão, também está em alta. Essa semente da araucaria angustifolia (nome científico), uma árvore muito comum no sul e no sudeste do Brasil, é um dos principais produtos produzidos em Campos do Jordão e na Serra da Mantiqueira.

Neste artigo você irá encontrar mais informações sobre a popularidade do mercado de commodities brasileiras e sobre a produção crescente de pinhão na Serra da Mantiqueira.

A popularização dos investimentos em commodities

Atualmente existem boas expectativas em relação às commodities brasileiras no mercado internacional, já que é possível que o Brasil ultrapasse os Estados Unidos como maior exportador de soja e milho no ano de 2023. Isso se deve, sobretudo, ao fato de que os produtos norte-americanos estão mais caros, o que oferece vantagem ao Brasil.

Além disso, o mercado atual de commodities também apresenta boas expectativas em relação à China, a qual é o país que mais compra matérias-primas do Brasil. Enquanto no ano passado as estimativas de crescimento do país oriental eram de 4,5%, espera-se que sejam de 5,5% em 2023.

Assim, existem vantagens para os investidores que optam pelas commodities, uma vez que esse tipo de aplicação pode ajudar a proteger o seu dinheiro da alta da inflação. Isso acontece porque, normalmente, quando os preços das commodities aumentam, a inflação costuma subir a taxas similares.

Outro fator que contribui para a popularização dos investimentos em commodities é que, desse modo, torna-se possível diversificar a carteira de aplicações financeiras, de forma a proteger-se de eventuais mudanças repentinas que aconteçam no mercado.

A produção do pinhão na Serra da Mantiqueira

Uma das commodities nacionais ainda pouco exploradas entre os brasileiros é o pinhão, o qual é produzido pela árvore popularmente conhecida como pinheiro-do-paraná. A Serra da Mantiqueira é uma das principais produtoras desta matéria-prima.

Por ser rico em carboidrato, o pinhão pode ser utilizado em diversas receitas. Muitas delas são comuns na região de Campos do Jordão, tais como o purê de pinhão, que é feito ao batê-lo com leite no liquidificador após a retirada da casca.

Muitos dos produtores rurais que comercializam o pinhão na região ainda veem a atividade somente como um complemento para a sua renda. No entanto, a iguaria tem ganhado cada vez mais força, com grandes chefs de cozinha incluindo essas sementes comestíveis em suas receitas.

Em Campos do Jordão é celebrado, inclusive, o Festival do Pinhão, que geralmente acontece entre os meses de abril e maio de cada ano. Diversos restaurantes participam da festa, elaborando cardápios com a semente do pinheiro-do-paraná.

O mercado brasileiro de commodities está ganhando cada vez mais visibilidade e investidores. Portanto, cabe a quem aplica o seu dinheiro nesta área conhecer a fundo as matérias-primas produzidas no Brasil, como é o caso do pinhão da Serra da Mantiqueira.