Governo de São Paulo inicia abertura de indicação de nomes para comissões dos Editais 2023

A Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo iniciou as inscrições virtuais para a comissão dos Editais do Programa de Fomento à Cultura 2023. O prazo para a indicação de nomes de especialistas nos segmentos culturais que serão membros das comissões do programa do Governo do Estado vai até 24 de fevereiro.

Podem se inscrever entidades do setor cultural e criativo juridicamente estabelecidas e movimentos, fóruns, associações e assemelhados sem representação jurídica, sediados no Estado de São Paulo e ativos há dois anos ou mais, sem fins lucrativos, que atuem no setor artístico e cultural e/ou representem artistas e produtores culturais.

As inscrições podem ser realizadas online (formulário) e cada entidade pode indicar até três especialistas por segmento, conforme listagem a seguir:

Teatro Dança Espetáculos para o Público Infanto-Juvenil Circo Artes Visuais Música Clássica, Erudita Contemporânea e Ópera Música Popular Literatura Audiovisual (Incluindo Games e XR) Eventos Culturais Museus e Acervos Cidadania Cultural Artistas Iniciantes (Todas as Áreas)

Os selecionados receberão valores entre R$ 6 mil até R$ 16 mil, pagos para cada membro da comissão, que varia de acordo com a quantidade dos projetos. Para mais informações, consulte o edital publicado no Diário Oficial de 3/2/2023. Dúvidas sobre as inscrições podem ser enviadas para o e-mail [email protected]