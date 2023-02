Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro realizam programação de Carnaval no Mercado Municipal de Campos do Jordão

Neste sábado (11), Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, instituições do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, geridas pela ACAM Portinari, vão realizar uma programação especial de Carnaval no Mercado Municipal de Campos do Jordão (SP), projeto em parceria com a prefeitura e artistas locais.

Às 10h, em clima de alegria, a banda Out of Box vai levar um repertório itinerante de samba e marchinhas tradicionais, com instrumentos de sopro e percussão. A ação ainda terá oficina de confetes ecológicos produzidos com folhas caídas de árvores, além de distribuição de livros em homenagem ao Dia Internacional da Doação de Livros (14 de fevereiro), dentro da campanha “A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado”.

No mesmo dia e na sede das instituições, às 15h, o setor educativo propõe ao público a criação de máscaras de carnaval confeccionadas com papelão, galhos, folhas e flores caídas de árvores e plantas do complexo ambiental ao redor do Museu e Auditório. Para quem não puder participar presencialmente, na próxima terça-feira (14), às 18h, a ação será compartilhada nas mídias sociais.

Visitação

O complexo que reúne Museu e Auditório, em Campos do Jordão (SP), está localizado à Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista