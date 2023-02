Turistas de Ubatuba passam a pagar Taxa de Preservação Ambiental

A partir deste mês, os turistas que entrarem na cidade de Ubatuba, no litoral Norte de São Paulo, começam a pagar uma Taxa de Preservação Ambiental (TPA), cujos recursos serão aplicados na mitigação e compensação dos impactos socioambientais gerados pelo grande fluxo de pessoas que visitam o município. Entre as formas de cobrança da taxa, estão as tags de pagamento automático, como a ConectCar, muito usadas em pedágios e estacionamentos em todo o país, facilitando para os turistas que não precisarão pagar pela internet ou ir a postos de pagamento em Ubatuba.

Qualquer tag que tenha a tecnologia ConectCar poderá ser utilizada para pagamento, assim como a Tag Porto e Tag Itaú.

Foram instalados equipamentos de leitura de placas para fazer os registros nas entradas da cidade, sem barreiras físicas como as de um pedágio, para evitar filas. Esta leitura será feita via tecnologia Optical Character Recognition (OCR).

As diárias serão cobradas considerando a data de entrada e de saída do veículo e os valores serão: motocicleta, motoneta e bicicleta a motor – R$ 3,50; veículos de pequeno porte (passeio/automóvel) – R$ 13; veículos utilitários (caminhonete e furgão) – R$ 19,50; ônibus – R$ 92; micro-ônibus e caminhões – R$ 59; veículos de excursão (vans) – R$ 39.

Será possível fazer o pagamento também pelo site, aplicativo ou bases de atendimento da Eco Ubatuba. J

á para quem tiver a tag, poderá fazê-lo por meio dela, sendo debitado direto da conta do usuário, após 15 dias da data de saída. Para mais informações, acesse o site da Eco Ubatuba: https://www.ecoubatuba.com.br/.

