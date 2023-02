Verão: descubra quais são os estilos de cerveja que mais combinam com diferentes carnes servidas no churrasco e acompanhamentos

A estação mais quente do ano já desembarcou no Brasil. No verão, os brasileiros aproveitam para curtir uma praia ou piscina com os amigos e família, saboreiam drinks refrescantes e alguns não abrem mão de preparar um belo churrasco.

Apesar de ser bastante conhecido nos dias de hoje, o churrasco não era tão popular no passado. A história da refeição aqui no Brasil começou no século 17, quando os tropeiros que transportavam gados pelos pastos tinham o hábito de jantar um dos animais.

A técnica para conseguir tal feito era fazer um buraco no chão com fogo e colocar uma estaca de madeira, para deixar a carne assando.

A técnica de preparo não era uma novidade, já que os índios brasileiros já usavam fogo para grelhar, pois sabiam que dessa forma a comida cozida ficava mais fácil de ser consumida e mais saborosa. Com o tempo o churrasco foi ganhando novas versões, e hoje é possível encontrar, em vários países, diferentes formas de preparo com vários tipos de carnes.

Apesar da variedade de churrascos mundo afora, o churrasco brasileiro segue como um dos favoritos no mundo todo, tanto que é muito procurado por turistas. Para acompanhar o churrasco, uma bebida, que também tem bastante tempo de estrada, costuma ser presença obrigatória: a cerveja.

O que muitos não sabem é que a experiência gastronômica de harmonizar cerveja e churrasco pode ficar muito mais interessante se o estilo da cerveja for selecionado de acordo com o prato servido.

Para ajudar na hora de servir o estilo de cerveja certo de acordo com a carne ou acompanhamento, o mestre cervejeiro da Ashby, Alexandre Vaz, explica como harmonizar diferentes pratos com cerveja, confira:

Picanha

Uma das carnes mais valorizadas em um churrasco, a picanha é um tipo de corte de carne bovina tipicamente brasileiro e é parte nobre da alcatra, onde também se encontram também o miolo da alcatra e a maminha. A picanha tem um sabor inconfundível e bastante marcante, além de ter uma capa de gordura que deixa a carne ainda mais suculenta. A cerveja mais indicada para ser consumida com a picanha é a India Pale Ale. Complexa e amarga, ela é capaz de limpar o paladar e deixar a experiência de saborear a picanha ainda mais interessante.

Frangos e carnes brancas magras

A carne branca acaba ganhando notas diferenciadas quando é assada na brasa. Por ser um prato leve, o ideal é que o sabor da cerveja não se sobreponha ao da carne, sendo assim, o estilo mais indicado nesse caso é o Pilsen. O estilo surgiu na República Tcheca, e a cerveja nesse estilo costuma ser leve, refrescante e bastante suave, sendo considerada uma cerveja com ótimo drinkability.

Linguiça

A linguiça suína costuma ser presença garantida em qualquer churrasco. A cerveja mais indicada é a Pale Ale. Por ser uma cerveja medianamente encorpada e de baixo amargor, ela ajuda a quebrar essa textura gordurosa.

A Pale Ale é feita com maltes especiais – que trazem um aroma maltado – remetendo a cereais e caramelo.

Cupim

Uma carne gordurosa, mas que também possui bastante fibra: é assim que o cupim pode ser definido, que também costuma ser bastante consumido nos churrascos. Para quem quer saborear uma experiência gastronômica única, a dica é harmonizar o cupim com cervejas do estilo Porter. No aroma da porter, as notas de chocolate, creme e café são bem evidentes. Nesse caso, a harmonização é por conta do contraste, ou seja, o salgado da carne com o doce da cerveja.

Queijo coalho

Sim, vegetariano ou não, sempre tem no churrasco alguém que gosta de consumir outras opções além da carne, como por exemplo, o queijo coalho. Bastante consumido no Nordeste, ele acabou conquistando todo o Brasil, e harmoniza muito bem com a Weiss, uma cerveja de trigo com amargor bem suave, praticamente inexistente. Bem condimentada também no aroma, ela também apresenta notas de cravo e banana bem pronunciadas. Sua alta carbonatação ativa e estimula as papilas gustativas da língua, acentuando o sabor do queijo, também tem o poder de cortar a gordura do queijo, preparando a boca para os próximos sabores.

Pão de Olho

E por falar em outros alimentos que são vistos com frequência no churrasco além das carnes, o pão de alho não pode faltar. Essa iguaria da Itália conquistou os amantes de churrasco pelo Brasil, sendo que ele é produzido com uma mistura de alho e azeite, ou manteiga. Na hora de harmonizar com cerveja, ele combina com a Pilsen Puro Malte, uma cerveja leve e refrescante com 100% malte de cevada e amargor bem suave, que vai conservar o sabor do pão de alho sem interferir no sabor.

Cervejas em Campos do Jordão

Campos do Jordão, figura atualmente como um dos principais destinos de cervejas artesanais do interior de São Paulo, são diversas as micro cervejarias existentes na cidade, sem dúvida alguma, vale muito a pena visitar a cidade para conhecer os rótulos disponíveis e até mesmo se informar das novidades que cada micro cervejaria possui.

As sugestões apresentadas nesta matéria foram enviadas pelo mestre cervejeiro da Ashby, Alexandre Vaz.