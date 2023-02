Vinhos de verão: bares e restaurantes ampliam oferta de “rótulos frescos” para dias quentes

Embora muitas pessoas associem o consumo de vinho aos dias frios, uma taça de branco ou de rosé é uma excelente alternativa para o verão, já que o frescor e o sabor da bebida combinam com as altas temperaturas da estação. Em um país tropical como o Brasil, até mesmo os tintos de corpo leve e frutado, servidos a uma temperatura mais baixa que o normal, podem ser uma ótima pedida.

Segundo o relatório Brazil Wine Landscapes 2022, da Wine Intelligence, o consumo de vinho cresceu consideravelmente no País, com o incremento de 12 milhões de consumidores no ano de 2021, chegando a 51 milhões de apreciadores da bebida. Isso representa 36% da população adulta brasileira. Por ser uma bebida versátil com diversos estilos e nuances, o mais indicado para os dias mais quentes são os vinhos jovens, frutados, com menos taninos, teor alcoólico moderado e boa acidez. A sommelière consultora do Hotel NH Curitiba The Five, Juli Rodrigues, elencou algumas dicas para o verão.

Como armazenar o vinho?

Para manter as garrafas frescas sem necessariamente precisar de uma adega climatizada, é preciso armazenar as garrafas em um local fresco, sem umidade, evitar a incidência de luz direta e as diferenças bruscas de temperatura.

O vinho é servido estupidamente gelado?

De modo geral, a temperatura fica em torno de 10ºC a 18ºC, dependendo da nuance e concentração da bebida. Vinhos brancos podem ser servidos entre 8ºC e 10ºC, os amadeirados a 10ºC e os brancos envelhecidos a 12ºC. Os tintos jovens podem ser apreciados em temperatura de 15ºC e os mais amadeirados a 16ºC. Por fim, os rosés ficam entre 12ºC e 14ºC.

Quais vinhos consumir?

“Os vinhos do projeto Tão Longe, Tão Perto são excelentes sugestões”, destaca Juli. A iniciativa, concebida pela sommelière, empresária, consultora e uma das idealizadoras do Tão longe, tão perto Gabriela Monteleone, e pelo argentino Ariel Kogan, importador e comerciante de vinhos, serve vinhos brasileiros em torneiras, priorizando produtos feitos de forma artesanal e pautados em práticas sustentáveis, desde o cultivo da uva até a taça.

“Hoje, servimos vinhos provenientes de uvas de pequenos agricultores da Serra Gaúcha. O vinho branco é preparado com a uva Lorena, o rosé é feito com uvas Lorena e Merlot, e o tinto provém da Sangiovese e Cabernet Sauvignon”, explica o diretor do NH Curitiba The Five, Antonio de Albuquerque.

“O vinho tinto do Projeto Tão Longe, Tão Perto apresenta aromas de frutas vermelhas frescas, notas terrosas e especiarias. Na boca, ótima acidez e persistência, se confirmando as frutas vermelhas e notas terrosas”, explica a sommelière. A opção de vinho branco é feita com a variedade lorena, uma uva “híbrida”, desenvolvida a partir do cruzamento da Malvasia Bianca e a Seyval, que garante formação aromática limpa e agradável. Já o rosé é formulado com a uva Lorena e uma pequena quantidade de Merlot. Aromático, delicado e fresco, o vinho rosé é elegante, com sabor marcante, aromas florais e de frutas vermelhas e maduras como morangos e cerejas.

Onde encontrar?

O wine & cocktail bar do hotel, Five Lounge, promove uma experiência associada aos vinhos de verão. Semanalmente, o empreendimento realiza a Torneira Aberta, atração na qual os clientes pagam um preço fixo de R$ 66,00 para desfrutar à vontade os rótulos do projeto Tão Longe, Tão Perto, entre às 19h e 21h, em formato self-service.

Para continuar a enoexperiência em casa, os clientes também têm a possibilidade de adquirir um growler personalizado de vidro ou cerâmica colorida, disponíveis no bar. “Caso o cliente queira trazer o seu growler de casa, também é possível e nós enchemos nas torneiras”, complementa o diretor.