Ciclista profissional que superou a tetraplegia ministra palestra inspiradora como pré-lançamento de empreendimento em São José dos Campos

Motivação será o tema principal da palestra do ciclista José Ilson Jr., na próxima terça-feira (21), às 9h, no Mobai Bike Land, em São José dos Campos. Ilsinho, que carrega uma incrível história de superação após um grave acidente, irá ministrar palestra a corretores de imóveis da região a convite da RDC Construtora.

Atleta de elite do MTB Nacional com diversas premiações, Ilsinho sofreu um grave acidente no auge de sua carreira, em 2016, durante um treino na Serra da Mantiqueira. O atleta foi diagnosticado com tetraplegia, porém, com muita luta e determinação surpreendeu a todos ao se recuperar e voltar a andar.

É exatamente essa história, de luta, determinação e vitória, que um grupo de corretores poderá conhecer de perto durante a palestra do campeão no Mobai – o maior bike park da América Latina, referência na prática do montain bike no Brasil. Segundo os diretores da RDC e organizadores do evento, “seja na vida pessoal ou profissional, a motivação é sem dúvidas uma das principais chaves para o sucesso.”

LANÇAMENTO – A palestra marca o pré-lançamento do mais novo empreendimento da RDC Construtora, o Órizon Park, empreendimento residencial de alto padrão que será construído no Jardim das Colinas, em São José dos Campos.

Uma ideia criativa para já apresentar o Órizon Park, que tem o plantão de vendas programado para maio próximo. “A história de motivação e superação do Ilsinho combina perfeitamente com o conceito da equipe da RDC e, certamente, a palestra será uma grande oportunidade de integração e incentivo a todos”, ressaltam os organizadores.

O evento, fechado para corretores convidados, é uma realização da RDC Construtora (@rdc.construtora) em parceria com a Mobai Bike Land (@mobaibikeland).